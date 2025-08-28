レオナルド・ディカプリオ主演最新作『ワン・バトル・アフター・アナザー』日本版ポスター解禁
俳優レオナルド・ディカプリオが主演する映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』（10月3日公開）の日本版ポスターが公開された。監督はポール・トーマス・アンダーソン。共演はショーン・ペン、ベニチオ・デル・トロ。オスカー俳優3人が繰り広げる壮絶な逃走劇への期待が高まる激烈ビジュアルとなっている。
【動画】映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』日本版予告編
ポスターには、、砂漠地帯にある一本の道を背景に、元革命家ボブ（レオナルド・ディカプリオ）を中心とした個性派キャラクターたちが勢ぞろい。はボブが溺愛する娘ウィラ（チェイス・インフィニティ）の横顔を頂点に、異常な執着で迫る変態軍人ロックジョー（ショーン・ペン）、一人娘ウィラを産んですぐに姿を消したカリスマ革命家（テヤナ・テイラー）、ボブの娘が通う空手道場の“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）、謎の修道女、そしてボブの革命時代の同志（レジーナ・ホール）らが配置され、異様な緊張感が漂う仕上がりとなっている。
本作は、元革命家のボブが平凡ながらも冴えない日々を過ごしていた矢先、最愛の娘がさらわれ、再び命を懸けた戦いに身を投じていく物語。次々と襲いかかる刺客たちとの死闘、テンパりながらも娘を救おうとする姿が、ブラックユーモアとアクションを交えて描かれる。
ディカプリオは、本作で従来のクールなイメージを覆す“冴えないが娘命”の元革命家役に挑戦。ショーン・ペンは一線を越えた異常性を体現するロックジョー役を熱演し、デル・トロは謎の“センセイ”として奇妙かつ魅力的な存在感を放つ。オスカー俳優3人による豪華共演は、まさに映画史に新たな“革命”をもたらす見応えを生んでいる。怒とうのチェイスバトルの果てに待ち受ける結末は――希望か、絶望か。
本作のムビチケカード及びムビチケオンライン券は、9月5日午前10時から発売。
【動画】映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』日本版予告編
ポスターには、、砂漠地帯にある一本の道を背景に、元革命家ボブ（レオナルド・ディカプリオ）を中心とした個性派キャラクターたちが勢ぞろい。はボブが溺愛する娘ウィラ（チェイス・インフィニティ）の横顔を頂点に、異常な執着で迫る変態軍人ロックジョー（ショーン・ペン）、一人娘ウィラを産んですぐに姿を消したカリスマ革命家（テヤナ・テイラー）、ボブの娘が通う空手道場の“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）、謎の修道女、そしてボブの革命時代の同志（レジーナ・ホール）らが配置され、異様な緊張感が漂う仕上がりとなっている。
ディカプリオは、本作で従来のクールなイメージを覆す“冴えないが娘命”の元革命家役に挑戦。ショーン・ペンは一線を越えた異常性を体現するロックジョー役を熱演し、デル・トロは謎の“センセイ”として奇妙かつ魅力的な存在感を放つ。オスカー俳優3人による豪華共演は、まさに映画史に新たな“革命”をもたらす見応えを生んでいる。怒とうのチェイスバトルの果てに待ち受ける結末は――希望か、絶望か。
本作のムビチケカード及びムビチケオンライン券は、9月5日午前10時から発売。