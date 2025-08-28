『週刊文春』最新号は表紙が白紙 48年続いた和田誠さんの表紙絵終了 誌面も大リニューアルへ
文藝春秋が発行する総合週刊誌『週刊文春』は、8月28日発売（2025年9月4日号）を「表紙絵なし」で刊行した。同誌は1977年5月12日号から、日本を代表するイラストレーター・和田誠さんの絵を表紙にして48年間刊行を続けてきたが、次号から新しい表紙となる。
【写真】1977年5月5日号『週刊文春』も白紙 史上2度目の「白紙の表紙」
『週刊文春』は、1959年4月の創刊時からしばらく、女性のポートレートを表紙にあしらっていたが、1977年5月から表紙を和田さんのイラストに切り替えた。切り替え直前に刊行された同年5月5日号の表紙も白紙で、今回は『週刊文春』史上2度目の「白紙の表紙」となる。
和田さんの手掛けたポップで鮮やかな色彩の表紙絵は、これまでの週刊誌のカバーの概念を覆し、表紙絵のモチーフを和田さん自らつづった「表紙はうたう」と共に『週刊文春』のアイコンとして長年愛されてきた。
和田さんは2019年10月に逝去したが、以降も「アンコール」という形で、以前表紙に使用した絵をあしらい続けてきた。先週発売された2025年8月28日号の表紙絵は、和田さんの絵をあしらった最初の号、1977年5月12日号の表紙を飾ったものとなり、48年ぶりの、「最後のアンコール掲載」となった。
和田さんの妻である料理愛好家・平野レミは「これは41歳の時の和田さんが、『週刊文春』のために最初に描いた表紙。手紙をくわえて、夜空の中を、誰のところに飛んでいこうとしているのかしら。和田さんは仕事のことを家で話さなかったから、雑誌が家に届いてはじめて『今週はこんな絵なんだ』ってわかるんです。毎週、どんなことを考えながら描いていたのかな。きっとこの時は、40年も表紙を描き続けるなんて思ってなかったでしょうね」とコメントを寄せている。
週刊文春編集長・竹田聖氏は「和田誠さんのイラストは、半世紀近くの間、まさに『週刊文春の顔』でした。長年お仕事をご一緒いただいた和田さんに、編集部一同、心より感謝しています。が、逝去されて6年、いつまでもその『神通力』に甘え続けるわけにはいきません」。
「『新しい酒は新しい皮袋に』――。来週9月4日発売の号から、新進気鋭のイラストレーターの表紙絵で新たなスタートを切ることにしました。それに伴い、誌面レイアウトも刷新し、新連載が6本！という大型リニューアルも行います」と報告。
「超人気作家の連載小説も3本同時にスタートします。『この人が文春で!?』という意外な人物のエッセイやコラムも始まります。文藝（小説やエッセイ、コラム）と春秋（スクープ、ニュースの深掘り）を高レベルで融合させ、『面白くてタメになる』唯一無二のコンテンツをスピーディにお届けする――『週刊文春』がこれを機に益々パワーアップします。ぜひご期待下さい」とメッセージしている。
