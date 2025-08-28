語源を知って楽しく英単語を覚えよう！【英単語は語源でニャンとかなる！】

英語学習でまず語彙を増やしたいけれど、単語の暗記が難しい……そんな声をよく聞きます。



アプリや参考書、手作りの単語帳など、英単語の覚え方はさまざまですが、どの方法でも記憶の定着に役立つのが「語源」の知識です。



英単語を語源というパーツに分けて学ぶと、語彙が効率よく増えるだけでなく、単語のイメージや関連する雑学も自然と身につきます。



8月28日に発売した『マンガ 英単語は語源でニャンとかなる！』は、NHKテキスト「ラジオ英会話」で連載し好評を博した、語源から英単語を楽しく学べるマンガを一冊にまとめた単行本。

今回は本書より、“星”にまつわる語源をご紹介します。

※内容は「ラジオ英会話」連載時のものです。

いかがでしたか？ このように、語源を活用すると効率よく、かつ楽しく語彙を増やせます。その他の語源、英単語が登場するマンガが気になる方は、ぜひ8月28日発売の『マンガ 英単語は語源でニャンとかなる！』をお読みください。

■原作：角掛拓未

■マンガ：松本麻希



