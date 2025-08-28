楽天ブックスにて、コトブキヤから発売中のフィギュア「HORROR美少女 フレディ・クルーガー セカンドエディション」（再生産分）が特別価格で販売されている。セール価格は16%オフの13,790円。

本商品は、ホラー映画の殺人鬼を山下しゅんや氏によるデザインでBISHOUJO化する「HORROR美少女」シリーズより、映画「エルム街の悪夢」のフレディ・クルーガーを立体化したフィギュア。頭に被ったハット、赤×緑のボーダー柄のセーター、そして右手に取り付けた4本の鉄の爪と言った、彼を象徴する意匠が取り込まれている。

オリジナルのイラストを元に、毒島孝牧（ブスジマックス）氏が魅惑的に立体化。セクシーな胸元の空間や、本物の網目素材を使用した脚なども魅力のひとつで、本体足裏のマグネットにより好きな場所に固定が可能となっている。また、血だまりをイメージしたベースは金属製で、本体とのホールド性を高めている。

(C) TM ＆ (C) New Line Productions， Inc. (s18)