「貸して」と図々しいママ友、七五三の晴れ着を巡る攻防戦を漫画化【ママリ】
幼稚園や保育園で、ママ友との交流は欠かせませんよね。仲良く過ごしたいものですが、時にトラブルに巻き込まれることも…。今回ご紹介するのは、Ai(@mayai260)さんのブログ漫画。綾子さんが、晴れ着をめぐるママ友トラブルに直面したエピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『あなたは貸せますか？』をごどうぞごらんください。
Aiさんのフォロワー綾子さん。この物語りの主人公です。綾子さんは2児のママで、上の子が七五三を迎えます。綾子さんはわが子たちのために晴れ着を購入したそうです。
2人の間だけでのトラブルならよいですが、麗華のように他のママ友に広めらてしまうと厄介。しかもあたかも綾子さんが悪いような言い分の内容には腹立たしさすら覚える人もいるでしょう。綾子さんは他のママ友に自分が受けとったメッセージを見せることで、誤解はとけたようですが、それにしてもやり方が少々悪質です。
他のママ友の協力もあり、綾子さんの晴れ着トラブルはおさまりました。頼りになるママ友がいるとよいですね。自分の子どもが通う保育園や幼稚園のママたちとのコミュニケーションは面倒に思う面があるかもしれませんが、数人は話を聞いてくれる相手がいると、いざというときに誤解を解くことができるかもしれません。
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
雨の日に、ママ友が晴れ着を貸してほしいと言ってきた
Aiさんのフォロワー綾子さん。この物語りの主人公です。綾子さんは2児のママで、上の子が七五三を迎えます。綾子さんはわが子たちのために晴れ着を購入したそうです。
ある日、ママ友の麗華に聞かれて、話しの流れで晴れ着を見せた綾子さん。すると、麗華はその晴れ着が気に入ったようで、天気が悪い日にそれを貸してほしいという驚きのお願いをしてきました…。
なぜか自分が悪いことになっている…ママ友のありえない行動
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
©Ai
2人の間だけでのトラブルならよいですが、麗華のように他のママ友に広めらてしまうと厄介。しかもあたかも綾子さんが悪いような言い分の内容には腹立たしさすら覚える人もいるでしょう。綾子さんは他のママ友に自分が受けとったメッセージを見せることで、誤解はとけたようですが、それにしてもやり方が少々悪質です。
綾子さんのように他に仲の良いママ友がいればよいですが、もしこういうことが原因で孤立してしまったらと思うと怖いですよね。
頼りになるママ友に助けられる…
©Ai
©Ai
©Ai
他のママ友の協力もあり、綾子さんの晴れ着トラブルはおさまりました。頼りになるママ友がいるとよいですね。自分の子どもが通う保育園や幼稚園のママたちとのコミュニケーションは面倒に思う面があるかもしれませんが、数人は話を聞いてくれる相手がいると、いざというときに誤解を解くことができるかもしれません。
晴れ着は一生に一度の大切なもの。万が一、貸し借りをするなら、それなりのお返しやクリーニングなど大人のマナーを守りたいところ。親しき中にも礼儀あり、常に相手の立場に立って、不快にさせないコミュニケーションを取りたいものですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）