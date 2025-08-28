ソフトバンク３―１楽天（パ・リーグ＝２７日）――ソフトバンクが連敗を４で止めた。

二回に併殺崩れの間に先制し、四回には海野のスクイズなどで２点を加えて逃げ切った。楽天は９安打で１得点の拙攻が響いた。

「バントがなければ、今ここに立っていなかったかもしれない」

プロ野球で４人目となる通算４００犠打を達成したソフトバンク・今宮は「とにかく、得点につながってよかった」と喜んだ。通算１００本塁打と合わせての大台到達は、史上初の快挙。攻守でチームの屋台骨を支えてきた３４歳が、また一つ、大きな足跡を刻んだ。

１点リードの四回無死一塁。低めの速球の勢いをうまく殺して捕手の前に転がし、通算４００個目の犠打で好機を作った。次打者の柳町は「節目の記録をなんとしても生かすんだと、気合が入った」。鮮やかな適時打を放ち、貴重な追加点が入った。

「バントがなければ、今ここに立っていなかったかもしれない」と振り返る。大分・明豊高から２０１０年にドラフト１位で入団後、一軍での出場機会を得るために徹底して磨いたのが、守備とバントだった。一見、地味な仕事をこなし続けて定位置をつかむと、プロ野球選手としては小柄な１メートル７２の体を鍛え抜き、打力も向上。今月２２日には通算１００本目となるアーチをかけた。

「犠打を積み重ねていくことは、プロとして活躍し続けることとイコールの関係。これからもっとこの数字を伸ばしていけるように日々鍛錬していきたい」と今宮。チームの勝利のために、どんな役割にも全力で取り組む姿勢が、仲間とファンの信頼を一身に集めるゆえんだ。（緒方裕明）

ソフトバンク・小久保監督「今日みたいな試合をしていけば、最後に勝ち切れる。こういう戦いを続けましょう」