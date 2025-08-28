JOYSOUND¡¢¡Ö#¿ä¤·¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²¦¡×³«ºÅ¡¡¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¶Ê¤¬Â³¡¹·èÄê
ÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡¦JOYSOUND¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤³Ú¶Ê¤òÊç½¸¤¹¤ë´ë²è¡Ö#¿ä¤·¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²¦¡×¤ò³«ºÅ¡£ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿42¶Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢º£¸å¤â½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤À¡£
¡Ö#¿ä¤·¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²¦ ÇÛ¿®·èÄê¶ÊÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
Æ±´ë²è¤Ç¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤¬¹ç·×510¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö#¿ä¤·¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²¦ ÇÛ¿®·èÄê¶ÊÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥«¥é¥ª¥±¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×(ÌµÎÁ)¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¾å¡¢ÇÛ¿®·èÄê¶Ê¤ò¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¶Ê¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¤¦¤¿¡×¤ËÅÐÏ¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤Ç¡¢ÃêÁª¤Ç500¿Í¤Ë¡Ögiftee Sweets Box¡×500±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·µ¡¼ï¡ÖJOYSOUND X1¡×¤òÆ³Æþ¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ç¥¯¥Ê¥ÓJOYSOUND¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÇÛ¿®·èÄê¶Ê¤òÁª¶Ê¤Î¾å¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10¿Í¤Ë¡¢¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡×10,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö#¿ä¤·¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²¦¡×Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢10·î7Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤Ç¡¢²Î¤¤¼ê¡¦K-POP¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥Ü¥«¥í¡¦¥Ð¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦³°¹ñ¶Ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¤È¤½¤Î¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÊç½¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
