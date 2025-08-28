ÊúÜ÷¤Ê¤ÉÊ¡²¬¸©Æâ3ÃÄÂÎ¤Ë¡Ö¹õÅÚ»Ï¾Þ¡×¡¡ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡ÖÂè°ì¸òÄÌ»º¶ÈÁÏ¶È¼Ô¹õÅÚ»Ï´ð¶â¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃÄÂÎ¡¦¸Ä¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó¹õÅÚ»Ï¾Þ¡×¤Ë¸©Æâ3ÃÄÂÎ¤òÁª¤ó¤À¡£27Æü¤ËËÌ¶å½£»Ô¤ÇÉ½¾´¼°¤ò³«¤¡¢³ÆÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤é¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¾õ¤ÈÉû¾Þ100Ëü±ß¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ3ÃÄÂÎ¤Ï¡¢Ï©¾åÀ¸³è¼Ô¤äÀ¸³èº¤µç¼Ô¤Î»Ù±ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÇ§ÄêNPOË¡¿Í¡ÖÊúÜ÷¡Ê¤Û¤¦¤Ü¤¯¡Ë¡×¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¢¦³¤´ßÀ¶ÁÝ¤äµûÎà¤ÎÊÝ¸î¡¦Áý¿£¤Ê¤É´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡Ö¥¿¥«¥ß¥ä¡¦¥Þ¥ê¥Ð¡¼´Ä¶ÊÝ¸îºâÃÄ¡×¡ÊÆ±¡Ë¢¦¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊü²Ý¸å¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤äÄÌ½ê»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖCossy¡×¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¡£
¡¡É½¾´¼°¤Ç¡¢Cossy¤Î±ÛÂ¼¾Ï»ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡Ö»ö¶È¤Ë¤Ï¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤ÏÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÃÏ°è¤äÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ð¶â¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè°ì¸òÄÌ»º¶È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢¹õÅÚ»Ï»á¤¬À¸Á°¤Ë»äºâ¤òÅê¤¸¤ÆÀßÎ©¡£Æ±Ç¯¤«¤éËèÇ¯8·î¤ËÉ½¾´¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¸©Æâ³°¤«¤é·×17·ï¤Î¿äÁ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊµÈÅÄ½¤Ê¿¡Ë