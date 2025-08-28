営業所から先はロボたちにお任せ！

Amazonや楽天やメルカリなど、ネット通販の荷物が毎日配達される現代社会。注文件数は増えているだろうに、肝心の配達員が足りないジレンマ。

国交省は今年6月25日 、配達員に飲酒の有無などを確認する点呼を適切に行わなかった、日本郵便のトラックなど2500台の運送許可を取り消しました。その翌日は、物流業界での人手不足で再配達を減らし、負担削減のため「置き配」を標準サービスにしようか？ と検討を始めました。

どっちも衝撃的なニュースで、買い物をする私たちは不安を隠せませんね。

ロボット配達な無人

スイスで車輪付きの犬型ロボをラスト1マイルの配達に使うRIVRが、自律走行車に犬型ロボを載せて目的地直前まで走り、降りたロボがそこから玄関先／顧客の手元まで届ける完全無人配達の実証実験を行いました。

チューリッヒ工科大のロボ

RIVRはチューリッヒ工科大で開発を続けてきた、犬型ロボ｢ANYmal｣を使ったスピンオフ企業「Swiss-Mile」が社名を変更をしたもの。

当時は犬型ロボ｢｢ANYmal｣も「Swiss-Mile Robot」に改称されましたが、機能はそのまま階段の昇降も難なく移動します。さらに前脚を人間の腕のように使って立ち上がることも可能な、まさにビックリドッキリメカでした。

現在は「RIVRロボット」と呼ばれ、搭載した人工知能「Physical AI」により24時間365日、時間も天気も関係なく稼働することができます。ロボたちは背中に箱を背負ったタイプとアームが付いたタイプが2機同時に動け、集荷も配達もこなします。

Image: RIVR

人手不足はロボットで解消

「ロボットやAIが人間の仕事を奪うのでは？」なんて声を聞きますが、人手不足の業界にはこうして積極的に投入するのがひとつの答えかと思います。 Amazonの倉庫内でも大量のロボたちが仕分け作業をしているので、そんなにブっ飛んだアイディアではないはずです。

「置き配を標準化」する程度じゃ負担軽減になるとは到底思えませんし、玄関先での盗難も心配。こうしたロボ配達なら実現できますね。

