欧州CL出場36チームが出そろう 日本選手所属は昨季から1減の9チーム
サッカーの欧州チャンピオンズリーグ予選は27日、プレーオフ第2戦の残り4試合が行われ、1次リーグに出場する36チームが出そろった。鈴木淳之介に出場機会がなかったコペンハーゲン（デンマーク）はホームで常本佳吾がフル出場したバーゼル（スイス）を2―0で破り、2戦合計3―1で本戦出場を決めた。
日本選手所属は昨季から1減の9クラブで参加36クラブは以下の通り。各チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ対戦する1次リーグの組み合わせ抽選は28日（日本時間29日午前1時）に行われる。
【参加チーム】
・アヤックス（オランダ、板倉滉）
・アーセナル（イングランド）
・アタランタ（イタリア）
・ビルバオ（スペイン）
・Aマドリード（スペイン）
・ドルトムント（ドイツ）
・バルセロナ（スペイン）
・Bミュンヘン（ドイツ、伊藤洋輝）
・ベンフィカ（ポルトガル）
・ボデグリムト（ノルウェー）
・チェルシー（イングランド）
・クラブ・ブリュージュ（ベルギー）
・コペンハーゲン（デンマーク、鈴木淳之介）
・Eフランクフルト（ドイツ、堂安律）
・ガラタサライ（トルコ）
・インテル・ミラノ（イタリア）
・ユベントス（イタリア）
・アルマトイ（カザフスタン）
・レーバークーゼン（ドイツ）
・リバプール（イングランド、遠藤航）
・マンチェスターC（イングランド）
・マルセイユ（フランス）
・モナコ（フランス、南野拓実）
・ナポリ（イタリア）
・ニューカッスル（イングランド）
・オリンピアコス（ギリシャ）
・パフォス（キプロス）
・パリSG（フランス）
・PSVアイントホーフェン（オランダ）
・カラバグ（アゼルバイジャン）
・Rマドリード（スペイン）
・スラビア・プラハ（チェコ、橋岡大樹）
・スポルティング（ポルトガル、守田英正）
・トットナム（イングランド、高井幸大）
・サンジロワーズ（ベルギー）
・ビリャレアル（スペイン）