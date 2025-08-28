スポニチ

　サッカーの欧州チャンピオンズリーグ予選は27日、プレーオフ第2戦の残り4試合が行われ、1次リーグに出場する36チームが出そろった。鈴木淳之介に出場機会がなかったコペンハーゲン（デンマーク）はホームで常本佳吾がフル出場したバーゼル（スイス）を2―0で破り、2戦合計3―1で本戦出場を決めた。

　日本選手所属は昨季から1減の9クラブで参加36クラブは以下の通り。各チームが異なる8チームとホームとアウェーで4試合ずつ対戦する1次リーグの組み合わせ抽選は28日（日本時間29日午前1時）に行われる。

　【参加チーム】

　・アヤックス（オランダ、板倉滉）

　・アーセナル（イングランド）

　・アタランタ（イタリア）

　・ビルバオ（スペイン）

　・Aマドリード（スペイン）

　・ドルトムント（ドイツ）

　・バルセロナ（スペイン）

　・Bミュンヘン（ドイツ、伊藤洋輝）

　・ベンフィカ（ポルトガル）

　・ボデグリムト（ノルウェー）

　・チェルシー（イングランド）

　・クラブ・ブリュージュ（ベルギー）

　・コペンハーゲン（デンマーク、鈴木淳之介）

　・Eフランクフルト（ドイツ、堂安律）

　・ガラタサライ（トルコ）

　・インテル・ミラノ（イタリア）

　・ユベントス（イタリア）

　・アルマトイ（カザフスタン）

　・レーバークーゼン（ドイツ）

　・リバプール（イングランド、遠藤航）

　・マンチェスターC（イングランド）

　・マルセイユ（フランス）

　・モナコ（フランス、南野拓実）

　・ナポリ（イタリア）

　・ニューカッスル（イングランド）

　・オリンピアコス（ギリシャ）

　・パフォス（キプロス）

　・パリSG（フランス）

　・PSVアイントホーフェン（オランダ）

　・カラバグ（アゼルバイジャン）

　・Rマドリード（スペイン）

　・スラビア・プラハ（チェコ、橋岡大樹）

　・スポルティング（ポルトガル、守田英正）

　・トットナム（イングランド、高井幸大）

　・サンジロワーズ（ベルギー）

　・ビリャレアル（スペイン）