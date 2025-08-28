中日―ヤクルト戦

プロ野球の中日は27日、バンテリンドームでヤクルトと対戦し、3-0で勝利した。マイケル・チェイビスが5回に5号ソロ本塁打。中継に映ったホームラン後の行動にファンから「初めて見た」と反響が寄せられた。

1-0の5回無死走者なし。チェイビスはヤクルト先発ランバートが投じた内角への変化球を捉えた。左中間席へ運ぶ一発。ベンチに戻る途中、ベースボールメイツからドアラのぬいぐるみを受け取ると、渡した女性にもハイタッチ。さらにカメラに向かってハイタッチする陽気な振る舞いを見せた。

スポーツ・チャンネル「DAZN」の中継にも映ったワンシーン。DAZNの野球専門Xが動画を公開すると、ファンから「お姉さんとハイタッチする選手初めて見た笑」「ベースボールメイツの方とハイタッチはえぐいw」「ぬいぐるみ渡してる子とのハイタッチ新しいな笑」「ドアラ人形渡すお姉さんにもハイタッチ求めるの凄く良いな！」「人形渡す人ともハイタッチしてて草」「運営スタッフさんともハイタッチしてていい選手」などのコメントが寄せられた。

中日は大野雄大が7回無失点の好投を見せ、メヒア、松山勝由のリレーで完封勝利。チェイビスは来日約1か月で5本塁打をマークしている。



（THE ANSWER編集部）