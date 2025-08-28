中国、異常気象で道路被害額160億元―シンガポールメディア

シンガポールメディアの聯合早報は27日、異常気象による中国の道路被害額が160億元（約3300億円）を超えたと報じた。

記事によると、中国交通運輸部の報道官はこの日の記者会見で、「河川の増水期に入ってから、華北、華東、東北などの地域が連続して豪雨に見舞われ、洪水や冠水、地質災害が発生した」と説明。これまでに23省区市の道路交通インフラが影響を受け、初期の統計として累計被害額が160億元を超えたことを明らかにした。

交通運輸部は財政部と共同ですでに5億4000万元（約110億円）の道路応急復旧補助金を伝達しており、各修復作業は順序よく進められているという。

記事はまた、ロイター通信の報道として「中国は4月から、災害救助のために新たに58億元（約1200億円）を拠出した」と伝え、洪水、地滑り、地震、干ばつなどの災害による直接的な経済損失が7月だけで522億元（約1兆780億円）に上ったことを説明した。

同報道は、「中国の地方政府はすでに数兆ドル（1兆ドルは約148兆円）の債務を抱えており、増え続ける気候関連の損失への対応はより難しくなっている」と指摘したという。（翻訳・編集/野谷）