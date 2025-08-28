医師が教える「がんを発症した家族のサポート方法」 支える側も無理をしないで

家族ががんと診断されると、誰もが大きなショックを受け、不安や戸惑いを感じるでしょう。このような状況に直面したとき、どのような心構えで、どのように行動したらいいのかは知っておきたいところです。支える側もつらくなってしまったら、どうしたらいいのでしょうか。今回は、がん患者の家族が大切な人を守るために必要なことについて、「こころサポートクリニック」の平山先生に、解説していただきました。

監修医師：

平山 貴敏（こころサポートクリニック）

三重大学医学部医学科卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科入局、JR東京総合病院メンタルヘルス・精神科、東京都立松沢病院精神科、国立がん研究センター中央病院精神腫瘍科などで経験を積む。2024年、東京都千代田区に「こころサポートクリニック」を開院。日本精神神経学会専門医・指導医・認知症診療医、日本総合病院精神医学会専門医・指導医、日本サイコオンコロジー学会登録精神腫瘍医。日本認知・行動療法学会、日本緩和医療学会の各会員。

編集部

患者さんをサポートする上で、自分自身に対して気をつけることはありますか？

平山先生

患者さんのことを大切に思う気持ちと同じように、ご自身のことも大切にしてほしいと思います。患者さんをサポートするためには、ご自身の心身が満たされていることが重要です。患者さんをサポートしている間もご自身がリラックスしたり楽しんだり、休息できる時間を持つことを心がけてみましょう。

編集部

それでもつらいときは、どうしたらいいでしょうか？

平山先生

2つの対処法があります。1つは「人に話す」のが大事です。専門用語で「カタルシス効果」と言うのですが、専門家でなくても、身近な知人などにご自身の思いを言葉で外に出すことによって、不安やつらさなどを軽減することができます。もう1つは、「自分のやりがいや生きがいにつながる行動をする」ということです。ご家族をサポートするために、仕事や趣味などを中断してしまう人もいますが、そうすると却ってつらさが増してしまうこともあります。ぜひ仕事や趣味などは続けていただきたいと思います。繰り返しになりますが、ご自身が楽しんだりリラックスしたりして休息することは、最終的に患者さんのためになります。決して後ろめたい気持ちになる必要はありません。

編集部

どのくらい気分の落ち込みが続いたら受診すべきですか？

平山先生

気分の落ち込みや不眠など心身の不調が2週間以上続いている場合は、一度受診することをおすすめします。ただし、明らかに重度な不調が急に出た場合や、生活に支障が出ている場合は、2週間未満でも早めに受診しましょう。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

平山先生

ご家族が病気になると、つい自分自身をないがしろにしてしまいがちですが、ご自身が身体的・精神的につぶれてしまっては本末転倒です。心身の健康を保つためにも、ぜひご自身の楽しみややりがい、生きがいを大切にしてください。つらくなってしまったときは、家族ケア外来や家族相談といった専門機関もあるので、1人で抱え込まずにぜひ活用してみてください。

※この記事はMedical DOCにて＜がん患者の家族が知っておくべき“心構え”とは? 診断時の受け止め方や注意点を医師が伝授＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。