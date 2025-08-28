今 → 秋に何着る？【ROPÉ PICNIC】大人が参考にしたい「店員さんコーデ」

“まだ暑さが残る今の時期、そろそろ毎日の着こなしがマンネリ気味……。” そんな季節の変わり目、おしゃれなショップスタッフはどんなコーデを楽しんでいる？ 今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】にフォーカスし、今すぐ着られて秋まで活躍するアイテムや配色など、大人が真似しやすい「店員さんコーデ」を厳選してご紹介します。おしゃれのプロならではの着こなしテクに注目を。

ふわモコ質感で秋っぽさをON！ スカーフ使いでジーンズをランクアップ

ふわふわとした質感が季節感を呼び込むフェザーニットトップスは、まだ暑さが残る時期から秋らしさを演出できる一枚。ウォッシュの効いたワイドジーンズでカジュアルダウンしつつ、ウエストにはスカーフをひと巻きして着こなしに奥行きをプラス。グレイッシュなバッグとパンプスでまとめて、オンオフ問わず映える大人のお出かけコーデに仕上げています。

チェックスカート × スウェットトップスはシックなカラーで大人っぽく

深みのあるモスグリーンのチェック柄プリーツスカートは、クラシカルな雰囲気が今季らしい一枚。短め丈のスウェットトップスを合わせて重心を上げれば、軽やかな抜け感が加わります。落ち着いた配色なので派手になりすぎず、取り入れやすそうなのも魅力。小ぶりバッグとフラットシューズでまとめれば、普段使いしやすい上品カジュアルに。

ダークブラウン × ベージュで秋らしさと抜け感を両立

深みのあるブラウンのワッシャーシャツは、前を閉じて着れば袖の動きが印象的に映る主役級アイテム。軽やかなベージュ系パンツを合わせることで、コーデに柔らかさが加わり、秋らしさを先取りしつつ軽快なムードで楽しめそうです。仕上げにキナリのバッグを選び、全体のトーンをさらに軽やかに整えれば、今の時期にもさらりと馴染むスタイリングに。

キルトスカート & ローファーでボーダーを秋ムードにシフト

定番のボーダーカットソーに、ロング丈のキルトスカートを合わせて上品な装いに。差し色としてキャメルのハンドバッグを添え、さりげなく華やぎをプラス。パール調のネックレスやローファーなど、小物もクラシカルにまとめることで、より大人っぽく仕上がっています。白ソックスを効かせ、ほどよい抜けと遊び心も添えているのも◎

