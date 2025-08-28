ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢»ÍÈ¾´ü·è»» ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¡¼¡´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ËÃæ¹ñ¤Ø¤Î½Ð²ÙÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤º¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬º£Ç¯5·î¤«¤é7·î´ü¤Î»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¡¢Çä¾å¹â¡¦½ãÍø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼ûÍ×¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬27Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ56%Áý¤Î467²¯4300Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½6Ãû8900²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤Ï59%Áý¤Î264²¯2200Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½3Ãû9000²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å¹â¡¦½ãÍø±×¤È¤â¤Ë²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤«¤é7·î¤ÏÃæ¹ñ¸þ¤±¼çÎÏÀ½ÉÊ¤ÎH20¤ÎÍ¢½Ð¤¬¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ëµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ûÍ×¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬H20¤ÎÈÎÇä¼ýÆþ¤Î15%¤òÀ¯ÉÜ¤Ë»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÍ¢½Ð¤òµö²Ä¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢8·î¤«¤é10·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Î¸«ÄÌ¤·¤ËH20¤Î½Ð²Ù¤ÏÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¢½Ð¤¬ºÆ³«¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ç20²¯¥É¥ë¤«¤é50²¯¥É¥ë¤ÎÇä¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼ÉôÌç¤ÎÇä¾å¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢³ô²Á¤Ï»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç°ì»þ5%²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£