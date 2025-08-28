霧島山・新燃岳で28日午前4時53分に噴火 噴煙は5500m 午前8時も噴火継続
火山活動の状況
気象庁によりますと、今日28日午前4時53分に新燃岳で噴火が発生しました。噴煙は火口縁上5500mまで上がりました。新燃岳で噴煙が火口縁上5000m以上に上がったのを確認したのは7月3日以来です。噴火は午前8時現在も継続しています。
新燃岳では火口周辺警報(噴火警戒レベル3、入山規制)が継続しています。新燃岳の火山活動は活発な状態で経過しており、新燃岳火口から概ね3kmの範囲では、大きな噴石などに警戒してください。
現在の警戒事項等
弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね3kmまで、火砕流が概ね2kmまで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね3kmの範囲では警戒してください。
風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。
2011年と同様に爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。
地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。
噴火警報の対象市町村
以下の市町村では、火口周辺で警戒をしてください。
宮崎県 :小林市、高原町
鹿児島県:霧島市