離婚後、息子の前で号泣してしまった私。「ママ、これあげる」息子からの『思いがけない贈り物』に涙

親がどんなに元気なふりをしていても、いつも一緒にいる子どもには、その心の内が伝わるのかもしれません。

今回は、筆者の体験談をご紹介します。離婚直後、不安定だった私を支えてくれた、息子との思い出です。

「ママ、大丈夫だよ」

幼かった息子なりの、私への思いやり。どんな励ましの言葉よりも、息子の描いてくれた絵と歌ってくれた歌は、私の心を温かくしてくれました。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

ltnライター：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。