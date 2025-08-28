反則級の可愛さ！【ガチャ】本物と揃えたい♡「新作アイテム」

今の季節のお出かけに欠かせない日焼け止めが、ミニチュアチャームになって【ガチャ】に登場！ 本物さながらの見た目に、驚かされるばかりです。愛用の日焼け止めと同じものを見つけたら、回さずにはいられないかも。

じゃら付けしたい！「アネッサ ミニチュアチャーム」

【資生堂】の日焼け止めブランド「アネッサ」のラインナップから、全6種がミニチュアチャームに！ ゴールドカラーのボールチェーンも華やかさをアップ。バッグやポーチにじゃら付けすれば、コーデのアクセントにも。それぞれにロゴプレートも付いています。

再現度がスゴイ！ 「スキンアクア® トーンアップUV ミニチュアチャーム」

【ロート製薬】の「スキンアクア® トーンアップUV」からは全5種。@gnm.aoさんは、グラデーションが印象的な日焼け止めの実物とミニチュアチャームを並べた写真を投稿。再現度の高さに目を奪われます。こちらはシルバーカラーのボールチェーン付き。

どちらも1回\300（税込）です。本物の日焼け止めで紫外線対策をして、可愛いミニチュアチャームを持ってお出かけしましょう！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N