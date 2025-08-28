プリキュア初のWスタイルチェンジ 映画とTV連動で別の姿に「ゴッドアイドルスタイル」「アイドルハートリボンスタイル」
アニメ『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！』（9月12日公開）の新情報が発表され、映画でしか見られない限定スタイル「キュアアイドル-ゴッドアイドルスタイル-」が登場する。また、同じパワーアップアイテムでテレビでは「キュアアイドル-アイドルハートリボンスタイル-」となり、キュアアイドルが映画とテレビそれぞれで別の姿にパワーアップし、プリキュア初のWスタイルチェンジとなる。
【画像】強そう！ゴッドとは別の姿「アイドルハートリボンスタイル」設定画
「プリキュアアイドルハートリボン」というアイテムでキュアアイドルがスタイルチェンジする、映画でしか見られない「キュアアイドル-ゴッドアイドルスタイル-」。普段と違う赤チェックの衣裳がとても印象的で、いつもとはまた違った「キラッキランラン〜♪」な輝きを放っている。一体キュアアイドルがどのような経緯でパワーアップするのか、そしてどういった活躍やライブを見せてくれるのか期待が高まる。
テレビでは同じ「プリキュアアイドルハートリボン」で「キュアアイドル-アイドルハートリボンスタイル-」という、映画とは別の姿にスタイルチェンジすることも解禁。１つのアイテムで、映画とテレビ、それぞれのスタイルにキュアアイドルがパワーアップする。プリキュア初となる映画とTVで連動したパワーアップアイテムとなり、Wスタイルチェンジで作品を盛り上げる。
なお、パワーアップアイテムである「プリキュアアイドルハートリボン」は、映画にも登場する「キラキライト 2025movie ver.」とセットになって、「プリキュアアイドルハートリボン＆キラキライトセット」として、９月１３日発売予定。「プリキュアアイドルハートリボン」はボタンを押すと、キュアアイドル-アイドルハートリボンスタイル-ステージ曲と、映画ステージ曲「♪HiBiKi Au Uta♪」の2曲が流れ、さらに別売りの「くるくるまわして♪キラッキランリボンバトン」にセットして、映画の特別なキメ技を放つこともできる。
今回の映画は、アイアイ島が舞台で宇宙1のアイドルフェス『スーパーミラクルアイドルフェスティバル』に出演することになったアイドルプリキュア・ズキューンキッスが、謎の怪物・ヤミクラゲの出現で大ピンチになるというストーリー。島と世界に突然襲い掛かったピンチを救うため大奮闘する姿が描かれる。
