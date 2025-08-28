事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が28日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。

23年に73歳で死去した歌手八代亜紀さんの「フルヌード写真」付きCD発売で物議をかもす鹿児島市のレコード会社「ニューセンチュリーレコード株式会社」が自社HPで「第2弾」をめぐり「下着マニアがヨダレを垂らすような衣類」などを何らかの形で商品化するような構想を明かしているとの一部報道を引用し「まじで気持ち悪いです…」とポストした。

猪狩が引用した報道は、ニューセンチュリーレコードの「第2弾」について「ファン激怒させた『衝撃の内容』」と報じている。同社HPの「最新のニュース」と題したお知らせの中には「弊社が保有・所有している物」として「ヌード写真13枚（失敗作も含む）の他 八代亜紀がT社のNさんに宛てたラブレター類・同棲していた当時の家賃通帳・交通安全協会に加入していた証明書 当時に着用していたステージ衣装や 下着マニアがヨダレを垂らすような衣類（実際に本人が着用していたブラジャー・少しシミの付いたパンティー）など数点」などと記している。

猪狩は、報道を引用した上で「衝撃的すぎるしはっきり言ってまじで気持ち悪いです…」とポスト。そして、「ただただご本人と真っ当なファンの方が可哀想です」と記している。

ニューセンチュリーレコードはこれまでにも「誰が邪魔しようとも自社生産ですので今後は余程の注文数がオーバーしない限り供給できます。これで第2弾・第3弾作品も安定供給出来ます これからに乞うご期待を」などと、発信していた。当該CD特典をめぐっては、ネット上で批判の声が相次ぎ、オンライン署名サイト「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」には「八代亜紀さんの尊厳を保護し、リベンジポルノを阻止する」と題したオンライン署名で8万5000人以上の賛同者が集まった。