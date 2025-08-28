息子のエマニュエルくんが誘拐されたと訴えていた両親が殺人の罪で起訴された/Stephanie Elam

（ＣＮＮ）生後７カ月の乳児が誘拐されたと訴えていた両親が、殺人と警察への虚偽通報の容疑で逮捕された。

レベッカ・ハロ被告（４１）は、カリフォルニア州ユカイパのスポーツ用品店の外で、生後７カ月のエマニュエルくんのおむつを替えていたところ、見知らぬ男に突然襲われ、意識を失った。ハロ被告は１４日、警察にそう話した。目を覚ますとエマニュエルくんはいなくなっていたという。

この誘拐の通報を受け、警察は「あらゆる手段」を尽くしてエマニュエルくんの捜索にあたった。事件に関するメディア報道は、市民の不安をかき立て、数日のうちにレベッカ被告と夫のジェイク・ハロ被告（３２）の元には捜索に協力する市民が集結した。

レベッカ被告はＣＮＮ提携局ＫＣＡＬおよびＫＣＢＳに対し、エマニュエルくんの写真と両親の名前、電話番号が書かれたビラを見せながら「どうか彼を傷つけないで」と、涙ながらに訴えた。「彼を保護し、愛する両親の元へ連れ戻して」

しかし警察によると、２４時間も立たないうちに夫婦の話には矛盾が生じた。

それから約１週間後の２２日、ふたりはカバゾンの自宅で殺人と警察への虚偽通報の容疑で逮捕された。

起訴状によると、エマニュエルくんは今月５日から１４日の間に殺害された。

両被告の罪状認否は９月４日に予定されている。

リバーサイド郡の検察は２７日に記者会見で、「最初に記者会見を開いたのはこの事件の被告で、国民、メディア、さらには法執行機関に対し、自分たちの子どもが誘拐されたと伝えた。しかし、実際にはそのようなことは起きていない」と経緯を訂正した。

エマニュエルくんの遺体はまだ見つかっていないが、捜査官らは「かなり明確な手がかり」を持っているという。

検察は「この事件の起訴は、エマニュエルくんが長期にわたり虐待を受けた、児童虐待の被害者であり、その虐待による負傷で死に至ったという我々の確信を反映している」と述べた。

当局によると、両被告はリバーサイド郡の別々の刑務所に収監された。他に容疑者はいない。