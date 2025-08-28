8月も残りわずか。夏らしいこと出来ていない…とお嘆きのあなた。東京ディズニーリゾートの夏イベント「サマー・クールオフat東京ディズニーリゾート」は9月15日まで開催中。まだまだ夏を満喫出来るのです。

「サマー・クールオフat東京ディズニーリゾート」in東京ディズニーランドのオススメポイントを田名部生来さんと共にご紹介します！

「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョン

9月15日（月）までの期間限定で「ベイマックスのハッピーライド」スペシャルバージョンが展開中。通常アトラクションで流れている6曲のオリジナルソングに、Mrs. GREEN APPLEによる期間限定の楽曲が追加されています。

ノリノリで楽しい音楽と予測不能な動きが大人気のこのアトラクション。Mrs. GREEN APPLEの楽曲でさらにノリノリになっちゃいましょう♪

※曲はランダムで流れます。ライド体験時の曲の指定はできません。

※毎日19時以降は、Mrs. GREEN APPLEによる期間限定の楽曲のみが流れます（予告なく内容の変更、中止の場合があります）。

ベイマックスのミッション・クールダウン

ベイマックスが夏の暑さから ゲストを守るために繰り広げるびしょ濡れプログラム。約35分、1日3回公演が予定されています。

ゲストの“エナジーレベル”が著しく低下しているエリアを検知するとフロートが停止し水が放たれるのですが、ベイマックス、かわいい顔して容赦ないです（笑）。

終わったあとの床はびっしょびしょ！かなり濡れるので、覚悟して参加しましょう。

ひんやり美味しい夏メニュー

ベイマックスのおまんじゅうがかわいいシェイブアイス。ストロベリー、ブルーシロップ＆マンゴーの2種類をいただきました。細長カップで食べ歩きにもぴったり。身体の中から美味しく冷やしてくれます。

クールダウンうどん（牛カルビ、エッグ、豆乳ポテトソース）もカップ入りなので食べ歩きにも嬉しいメニュー。コクのある豆乳ポテトソースとめんつゆのハーモニーが美味しくて、牛カルビとエッグでスタミナもばっちりです！

暑い日は思っている以上に体力が奪われるもの。美味しくパワーチャージしちゃいましょう。

ミッキーマウスのお洋服をイメージした、ミッキー・クッキーサンドアイスもバニラアイスとクッキーの相性が抜群です♪

「暑さ対策ガイド」を活用しよう

東京ディズニーリゾート公式サイトには、夏の東京ディズニーリゾートでの滞在を少しでも快適にする方法が紹介されています。日差しを避けやすい場所や、給水スポットなどが紹介されているのでおでかけ前にチェックを。

筆者もマイボトルでこまめに水分補給していました。

◆暑さ対策ガイド

https://www.tokyodisneyresort.jp/tdr/guide/heat_safety.html [リンク]

注目ポイント盛りだくさんの夏の東京ディズニーランド。元気いっぱいに楽しみましょう！

◆スペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/summer2025/tdl/index.html [リンク]

モデル：田名部生来