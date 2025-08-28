好き＆行ってみたい「中国・四国地方の車中泊スポット」ランキング！ 2位の山口県「RVパークたまがわ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は8月18日、10〜60代の男女250人を対象に「車中泊スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「中国・四国地方の車中泊スポット」ランキングを紹介します！
回答者からは、「温泉やキャンプ場も近く、海水浴場もあり、新鮮な野菜も売っています。（60代男性／兵庫県）、「近くに海水浴場もあり、家族連れで楽しめるからです」（20代男性／東京都）、「RVパークの目の前が温泉という抜群の環境で、家族連れに人気のキャンプ場だからです」（60代男性／愛知県）などの声がありました。
回答者からは、「紅葉が楽しめる秋に行ってみたいです。地元のフルーツや野菜をたくさん買いたい。食事も美味しそうで、ぜひ行ってみたい」（30代女性／神奈川県）、「広大な敷地を持つ公園内にあり、緑豊かな環境で車中泊ができます。芝生広場や遊具もあるため、お子様連れのファミリーにもおすすめです」（60代男性／広島県）、「行ったことがない！ みんないいとおすすめしてくれた」（30代男性／青森県）などのコメントが寄せられました。
2位：RVパークたまがわ（山口）／69票2位は、山口県萩市の「RVパークたまがわ」。山口県の北部を流れる田万川（たまがわ）沿いの田万川キャンプ場、田万川温泉「憩いの湯」の敷地内に位置します。徒歩2分で日本海の海水浴場、目の前には温泉という家族連れに人気のロケーション。キャンプ場のトイレ、炊事施設を利用でき、周辺には地元の新鮮な魚介や野菜、地酒などがそろう道の駅や飲食店、コインランドリーなど便利な施設が充実しています。
1位：道の駅 みやま公園（岡山）※仮眠可／74票1位は、岡山県玉野市の「道の駅 みやま公園」。標高50〜180mに位置する山々と瀬戸内海に囲まれた立地で、桜や紅葉の名所としても知られています。ミニパターゴルフ場や遊具のあるわんぱく広場、ドッグラン、伝統的なイギリス庭園や散策コーナー、採れたての野菜や鮮魚を販売する「直販コーナー」など家族連れでも1日中楽しめるスポットが充実しています。
