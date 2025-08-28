LACOSTE新作コレクション♡ジョコビッチ称えるGOAT限定発売

全米オープン開幕を前に、LACOSTEがブランドアンバサダーのノバク・ジョコビッチを称えた特別コレクションを発表♡「ワニからGOATへ」と名付けられた限定カプセルは、ポロシャツ19,800円（税込）やTシャツ14,300円（税込）など全5アイテム。伝説のフィフス・アベニューでのローンチイベントでお披露目され、卓越したテニスプレーヤーに捧げる祝福のデザインが話題です♪

ジョコビッチに捧げる特別デザイン



ポロシャツ（ホワイト）

Tシャツ（ホワイト）

トラックジャケット（ホワイト）

パンツ（ホワイト）

キャップ（ホワイト）

ブランドの象徴であるワニロゴを“GOAT”に変身させ、史上最高のテニスプレーヤー、ノバク・ジョコビッチへのオマージュを表現。

卓越した記録と精神性を体現する彼を称えるため、限定カプセルコレクションが登場。

ポロシャツ（ホワイト）19,800円、Tシャツ（ホワイト）14,300円、トラックジャケット26,400円、パンツ17,600円、キャップ9,900円（税込）を展開しています。

世界に先駆けたローンチイベント



ニューヨーク・フィフス・アベニューの新フラッグシップストアで、ジョコビッチ本人がミート＆グリート形式で登場。

伝説の舞台で直接コレクションを体験できる貴重な機会となり、ブランドと選手の歴史的な絆を世界に発信しました。

限定コレクションの入手方法



GOATカプセルコレクションは、8月28日（木）よりLACOSTE原宿店、日比谷店、渋谷店、ダイバーシティ東京プラザ店、心斎橋店、京都店、そして公式オンラインストアにて販売予定。

特別なデザインは数量限定のため、早めのチェックがおすすめです♡

LACOSTE限定コレクションで秋ファッションに遊び心を



ジョコビッチの偉業を称えるGOATロゴ入り限定カプセルコレクションは、ポロシャツ19,800円～キャップ9,900円（税込）まで全5アイテムをラインナップ。

原宿、渋谷、京都などの店舗や公式オンラインストアで入手可能です♡秋のファッションに遊び心と特別感を添える一枚として、ぜひ手に入れてみてください♪