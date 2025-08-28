「梅宮アンナさんかと」ホラン千秋、最新ヘアスタイルに反響！ 「このイケメンはどなたですか？」
タレントでキャスターのホラン千秋さんは8月27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ホラン千秋の最新ヘアスタイル
ファンからは「どんどん髪短くなってませんか？」「刈り上げたね」「このイケメンはどなたですか？」「ハンサムウーマン！」「いやいや、男前すぎるだろwww」といった声が。ほかにも「梅宮アンナさんかと思いました」「梅宮アンナさんに見えた」など、タレントの梅宮アンナさんに似ているという声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「いやいや、男前すぎるだろwww」ホランさんは「髪型がアップデートされました」とつづり、4枚の写真を投稿。髪色はブリーチを入れたアッシュブロンドのままですが、後ろに刈り込みを入れたツーブロックに変わりました。メンズライクなスタイルですが、とても似合っています。
「『大人の女』って感じ」7月12日の投稿では、8枚のソロショットを公開していたホランさん。Tシャツにジーンズを合わせたシンプルなコーディネートに、金髪がよく映えます。ファンからは「金髪似合いますね〜」「『大人の女』って感じ」などの反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
