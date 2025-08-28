日本最古の温泉とされる道後温泉（松山市）は、『古事記』『日本書紀』『伊予国風土記』などにも登場する、由緒ある湯処。日本三古湯のひとつに数えられ、四国を代表する温泉地として知られている。斉明天皇や舒明天皇、さらには聖徳太子が来浴したという伝承も残る。道後温泉にある3つの外湯のうち、今回は『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉（あすかのゆ）』の貸切風呂に浸かり、商店街の街歩きを楽しんだ。

道後には皇室専用の浴室があった

JR松山駅から道後温泉へ向かうには、伊予鉄道の路面電車に乗る。蒸気機関車（SL）をモデルに復元した「坊っちゃん列車」は一乗車1300円。市民の足である「市内電車（路面電車）」なら、松山城のある大街道駅から230円で乗車できる。

古くから天皇や皇族を迎えてきた道後温泉には、皇室専用の浴室『又新殿（ゆうしんでん）』がある。場所は、道後温泉本館の一角で、1899（明治32）年に完成した。直近では1952（昭和27）年に常陸宮正仁親王がご入浴された。現在は一般見学が可能だが、入浴はできない。

天皇のみ使用することができる「玉座の間」

皇室専用浴室を模した“特別な浴室”へ

その又新殿を再現した御湯殿が『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉』にあり、こちらでは実際に入浴が可能だ。飛鳥時代の湯屋建築を現代に蘇らせた施設で、2017（平成29）年にオープン。館内は砥部焼（とべやき）の陶板壁画、伊予絣（いよかすり）の暖簾、伊予竹細工の行燈など、愛媛の伝統工芸が彩りを添え、優美で格調高い癒やしの空間となっている。

『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉』

1階の浴室は610円で利用可能だが、2階の特別浴室は1組2040円＋大人1690円で、1人利用なら合計3730円。和菓子と日本茶の休憩付きで、特別感を味わえる。1時間30分以内なら1階の浴室も利用可能だ。

湯帳をまとい、静かな湯浴みを

特別浴室は2室あり、今回は天井に絵が描かれた浴室を選んだ。階段付きの湯船で、無色透明の湯が肌をしっとり包み込む。この浴室は皇室専用風呂を模しているので、入浴のスタイルも変わっている。

裸ではなく、「湯帳」（ゆちょう、湯帷子〈ゆかたびら〉ともいう）という薄い衣を身につけて入るのだ。というのも、古代の高貴な方々が入浴するときは、湯帳を身に着けて入るのが習わしで、特別浴室はこれに倣っている。現代の湯帳は帝人の高機能ポリエステル製で、水を吸っても肌に張り付かず、重くならないのが特長である。色は薄蘇芳（うすおう）色（桃色）、老竹（おいたけ）色（緑色）、鳩羽紫（はとばむらさき）色（紫色）の3色ある。

『道後温泉別館 飛鳥乃湯泉』の特別浴室は湯帳を着て入る

貸切風呂なのでもちろん裸で入ってもいい。お湯は毎回入れ替えられ、新鮮な温泉を独り占めできるのもうれしい。隣室には休憩室があるので、のんびり、ゆったり過ごすことができる。道後にある3つの外湯のうち、貸切風呂があるのはここだけ。夫婦や家族、カップルで入浴したい、湯帳を着て優雅な気分に浸りたい人は、訪ねてみてはいかがだろう。2室しかないため予約はすぐに埋まってしまう。早めに予約することをおすすめする。

道後の夜は、地元らしい居酒屋へ

道後ハイカラ通り

道後温泉には趣の異なる3つの共同浴場がある。

湯かご片手に、商店街へと出かけてみよう。今治タオルの専門店、20種類のみかんジュースを蛇口から注いで楽しめるカフェなどのほか、お箸屋さんの奥には砥部焼の工房作品も並んでいる。

店頭に置かれていた「道後の竹かご」に目が留まった。湯めぐりに使うためのかごだという。すでに在庫はなく、現在は注文制。

道後温泉の湯かご

「これまでは4400円だったけれど、少し値上がりするかも」とのこと。竹細工の製作者は高齢化しており、製作が追いつかないという話はよく聞く。全国的に失われつつある技術なのかもしれない。

素泊まりの一人旅、夕食は地元の居酒屋で

今回は素泊まりの一人旅。温泉街で夕食の店を探すことにした。ネットで口コミ評価の高い店に目星をつけて、15分ほど歩いてみたが、その店はグループ客が多く、一人では居心地が悪そうだった。再び商店街まで戻り、飛鳥乃湯泉の斜め右前にある居酒屋『福福亭』の扉を開いた。

馬刺し、おでん、タコワサを注文。馬刺しには、女将さんがサメ肉をサービスしてくれた。

福福亭の馬刺し＆サメ肉

常連客が多かったが、カウンター席があるので一人旅にもやさしい雰囲気。大阪からバイクで旅していた男性と意気投合し、楽しく飲んだ。温泉旅館の中だけでは出会えない、旅の醍醐味がここにはあった。

この居酒屋、女将さんの愛想があまりないせいか、口コミ評価は低めだったが、一人旅にはちょうどいい店だった。チェーンの鯛めし店よりも、ずっと地元らしさが味わえる。

「刺身3種盛りを頼んだら、7種盛りが出てきた」と話す知人もいたから、サービスは日常的なのかもしれない。

締めは、自分だけのセレクトができる坊っちゃん団子

数年前に訪れたときよりも、洒落たカフェが増えた気がする。

愛媛県松山市といえば「坊っちゃん団子」。夏目漱石の小説『坊っちゃん』に登場する団子にちなんで作られた銘菓で、通常は小豆餡、黄身餡、抹茶餡の三色からなる。

この坊っちゃん団子が進化し、30種類の餡から好きなものを選んで、自分だけの団子が作れる店が『my botchan dango 30』だ。

ショーケースにきれいに並べられた団子

「シナモンリンゴ餡」「いちごミルク餡」「ゆず餡」など、選ぶ楽しさもひとしお。持ち帰りだけでなく、抹茶やほうじ茶を注文してカフェとして利用するのもおすすめ。組み合わせは2万7000通りにもなる。

今回頼んだのは、赤ワイン餡、マロン餡、ラムネ餡。見た目のカラフルさに負けず、甘さも上品。1つ70〜120円と、意外とリーズナブル。温泉めぐりの小休止に、ぜひ立ち寄ってみてほしい。

My坊っちゃん団子をオーダー

【道後温泉】

道後温泉は、3000年もの歴史があるといわれる日本最古の温泉。神代の時代、大国主命が少彦名命の病を癒したという伝承も残る。道後の湯神社の主祭神はこの二柱の神が祀られている。『古事記』『日本書紀』にも登場し、「有馬の湯」（神戸市）「牟婁の湯（白浜温泉）」（和歌山県白浜町）と並び、日本三古湯の一つとして知られる。斉明天皇、舒明天皇、中大兄皇子など、皇室の来訪記録も残る。一羽の白鷺が岩の間から湧き出す温泉に足を浸したという伝説も、道後の開湯伝説の一つとして語り継がれている。

【施設データ】

『飛鳥乃湯泉（あすかのゆ）』

住所：松山市道後湯之町19-22

電話：089-932-1126

泉質：アルカリ性単純温泉

アクセス：道後温泉駅から徒歩3分

『福福亭』

住所：松山市道後湯之町14−16

電話：089-934-5412

『my botchan dango 30』

住所：松山市道後湯之町6−15

電話：089-933-2281

文・写真／野添ちかこ

温泉と宿のライター、旅行作家。「心まであったかくする旅」をテーマに日々奔走中。「NIKKEIプラス1」（日本経済新聞土曜日版）に「湯の心旅」、「旅の手帖」（交通新聞社）に「会いに行きたい温泉宿」を連載中。著書に『旅行ライターになろう！』（青弓社）や『千葉の湯めぐり』（幹書房）。岐阜県中部山岳国立公園活性化プロジェクト顧問、熊野古道女子部理事。