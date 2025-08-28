韓国発の人気キャラ「パンパンくんの日常」がエニマイくじに初登場！クリスマスデザインの賞品ラインナップを公開
「エニマイくじ」から、YouTube登録者数243万人を誇る韓国発の人気アニメ「パンパンくんの日常」の限定デザインくじが発売された。
【画像】賞品ラインナップを見る
■韓国Z世代で大人気！世界中で愛される「パンパンくん」の魅力
作家イ・ジュヨンさんが2015年にFacebookでWebtoonとして連載をスタートさせた「パンパンくんの日常」。その後2017年にはフォロワー数が100万人を突破し、2022年7月からYouTubeでアニメ配信を開始すると、瞬く間に韓国Z世代の心をわしづかみに。現在ではチャンネル登録者数が243万人に到達し、韓国だけでなく世界中にファンが広がり続けている。
丸い頭とひとふさだけ生えた髪がトレードマークのパンパンくんは、ちょっぴり臆病で心が弱いけれど、彼女のオクジを誰よりも愛する健気なキャラクター。そんな彼と、特殊部隊出身でちょっと暴力的だけどパンパンくんへの愛は大きめなオクジが繰り広げる、過激でおバカな日常は、見れば見るほどじわじわとクセになる。
■どれが当たってもハズレなし！個性あふれる賞品ラインナップ
今回のエニマイくじは、「クリスマス」をテーマにパンパンくんはサンタクロースに、相棒のオクジはトナカイに大変身！全アイテムが今回のために描き下ろされた特別仕様というから、コレクター心もくすぐられる。
1回770円で挑戦できて、うれしいことにハズレなしの全6等級。「確率タイプ」だから、運が良ければ1回目でA賞をゲットできるチャンスも！気になる賞品の中身を詳しく見ていこう。
A賞：ケース付きブランケット(全1種) ※確率3％
激レアのA賞はパンパンくんの顔がそのままケースになったブランケット。使わないときは顔型ケースに収納でき、そのまま飾っておくだけでもインテリアとして映える優れもの。
B賞：パペット手袋(全1種) ※確率3％
サンタ帽子が着脱可能な、遊び心満載のパペット手袋。帽子をかぶせたり脱がせたりして、2WAYで楽しめるギミックがたまらない。
C賞：サガラポーチ(全3種) ※確率8％
もこもこのサガラ刺しゅうで表現されたポーチは、触り心地も最高。紐は取り外し可能で、肩掛けにもハンドバッグにもなる2WAY仕様。3種類のデザインから、どれが当たるかはお楽しみ。
D賞：帽子がぬげちゃう！リールキーホルダー(全3種) ※確率16％
引っ張るとサンタ帽が脱げてぶるぶる震えながら戻ってくる、楽しいギミック付きのリールキーホルダー。バッグチャームとして付ければ注目の的になりそう。
E賞：ラバーアソート(全4種) ※確率28％
日常使いにぴったりなラバー製のコースターとケーブルバンドのセット。パンパンくんたちのイラストがプリントされていて、デスク周りが一気に華やかになる。
F賞：ふにふにでこシール(全5種) ※確率42％
ぷにぷにとした触感が楽しいフレークシールは、全5種類の豊富なバリエーション。スマホケースや手帳にペタペタ貼って、自分だけのパンパンくんワールドを作っちゃおう。
■今すぐエニマイくじ公式サイトでゲット！
販売期間は2025年9月5日(金)23時59分までの期間限定。エニマイくじ公式オンラインサイトから簡単に購入できる。
さらに注目したいのが「エニマイチャンス賞」の存在。購入者を対象にしたキャンペーンで、抽選で10名に「A賞 ケース付きブランケット」がプレゼントされる。応募期間は2025年9月17日(水)23時59分までなので、くじを引いたらぜひ応募してみよう。パンパンくんと一緒に、ちょっと早めのクリスマス気分を楽しんでみて。
(C) 2025.Leejuyong. All rights reserved.
【画像】賞品ラインナップを見る
■韓国Z世代で大人気！世界中で愛される「パンパンくん」の魅力
作家イ・ジュヨンさんが2015年にFacebookでWebtoonとして連載をスタートさせた「パンパンくんの日常」。その後2017年にはフォロワー数が100万人を突破し、2022年7月からYouTubeでアニメ配信を開始すると、瞬く間に韓国Z世代の心をわしづかみに。現在ではチャンネル登録者数が243万人に到達し、韓国だけでなく世界中にファンが広がり続けている。
■どれが当たってもハズレなし！個性あふれる賞品ラインナップ
今回のエニマイくじは、「クリスマス」をテーマにパンパンくんはサンタクロースに、相棒のオクジはトナカイに大変身！全アイテムが今回のために描き下ろされた特別仕様というから、コレクター心もくすぐられる。
1回770円で挑戦できて、うれしいことにハズレなしの全6等級。「確率タイプ」だから、運が良ければ1回目でA賞をゲットできるチャンスも！気になる賞品の中身を詳しく見ていこう。
A賞：ケース付きブランケット(全1種) ※確率3％
激レアのA賞はパンパンくんの顔がそのままケースになったブランケット。使わないときは顔型ケースに収納でき、そのまま飾っておくだけでもインテリアとして映える優れもの。
B賞：パペット手袋(全1種) ※確率3％
サンタ帽子が着脱可能な、遊び心満載のパペット手袋。帽子をかぶせたり脱がせたりして、2WAYで楽しめるギミックがたまらない。
C賞：サガラポーチ(全3種) ※確率8％
もこもこのサガラ刺しゅうで表現されたポーチは、触り心地も最高。紐は取り外し可能で、肩掛けにもハンドバッグにもなる2WAY仕様。3種類のデザインから、どれが当たるかはお楽しみ。
D賞：帽子がぬげちゃう！リールキーホルダー(全3種) ※確率16％
引っ張るとサンタ帽が脱げてぶるぶる震えながら戻ってくる、楽しいギミック付きのリールキーホルダー。バッグチャームとして付ければ注目の的になりそう。
E賞：ラバーアソート(全4種) ※確率28％
日常使いにぴったりなラバー製のコースターとケーブルバンドのセット。パンパンくんたちのイラストがプリントされていて、デスク周りが一気に華やかになる。
F賞：ふにふにでこシール(全5種) ※確率42％
ぷにぷにとした触感が楽しいフレークシールは、全5種類の豊富なバリエーション。スマホケースや手帳にペタペタ貼って、自分だけのパンパンくんワールドを作っちゃおう。
■今すぐエニマイくじ公式サイトでゲット！
販売期間は2025年9月5日(金)23時59分までの期間限定。エニマイくじ公式オンラインサイトから簡単に購入できる。
さらに注目したいのが「エニマイチャンス賞」の存在。購入者を対象にしたキャンペーンで、抽選で10名に「A賞 ケース付きブランケット」がプレゼントされる。応募期間は2025年9月17日(水)23時59分までなので、くじを引いたらぜひ応募してみよう。パンパンくんと一緒に、ちょっと早めのクリスマス気分を楽しんでみて。
(C) 2025.Leejuyong. All rights reserved.