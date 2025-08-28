「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）

阪神の育成ドラフト３位・早川太貴投手がプロ初先発し、５回２安打無失点で初勝利を挙げた。守護神の１点リードを守り切った直後、ナインの喜びが爆発した。

緊張の面持ちでベンチから見守っていた早川。岩崎が最後のアウトを奪うと、坂本が絶叫しながら早川の右肩に手を当てた。右腕よりも喜びを爆発させた正捕手がいた。

さらにベンチ前に出てくると、先輩達から「前へ、前へ」と促され、ハイタッチの列の最前列へ。そこで岩崎がウイニングボールを渡そうとすると、守護神はポーカーフェースを崩して満面の笑みを浮かべた。普段はあまり見せない優しい笑顔。それだけ早川にプロ初勝利をプレゼントした喜びが伝わってきた。

一緒に記念撮影した藤川監督は「よく頑張ったんじゃないですかね。攻めていく気持ちというかね。守備陣もいいプレー、いい連係が出ながらでしたからね。タイガースらしい戦いでしたね」とたたえ、ルーキー右腕を「勝負強い投手」と評した。元公務員で育成ドラフトを経て入団。厳しい道を歩んでプロの世界に飛び込んできただけに、先輩達の優しさがにじんだ１勝だった。