

ジョイマンのネタに参加する宮崎あおい

宮崎あおい、ジョイマンがこのほど、都内で行われた日本マクドナルド「月見ファミリー」発表イベントに登壇した。

日本マクドナルドが、月見ファミリーおなじみのトマトクリーミーソースを、８年ぶりにリニューアル。今年は新作バーガー「とろ旨すき焼き月見」、初登場となる夜マック（R）限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、新作スイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」、「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」、そして「チキンマックナゲット」の新ソース「瀬戸内レモンペッパーソース」の5つの新商品を含む全８商品を、９月３日から期間限定販売する。

この日は、宮崎あおいが大ファンという、ジョイマンも出席した。お決まりのネタを披露しながら登場すると、食い入るように見つめる宮崎。その視線はファンそのもの。「本当に会いたかったです」と目を輝かせると、ジョイマンの高木が「嬉しいキョンシー」とネタを披露。宮崎もノリノリで披露した。

トークコーナーでは、試食も行われた。新作バーガーを「美味しい！」と頬張るジョイマン。宮崎は「月見マックシェイク 山梨県産シャインマスカット味」を試飲。「美味しい」と表情を緩めたところで「あっ！」と思い出したように「せーの！美味しいキョンシー！」とネタを披露して沸かせた。

トーク後の囲み取材で宮崎は「いやぁ楽しい！最高です。きょうはニヤケが止まらない１日でした」と満足の表情を浮かべていた。