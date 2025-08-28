今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第109話が28日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、ある日、嵩（北村匠海）にファンレターをくれた小学生の中里佳保（永瀬ゆずな）が、祖父の砂男（浅野和之）と柳井家にやってくる。笑顔で迎えるのぶ（今田美桜）と嵩だったが、ニコリともせずに手厳しい言葉を投げる佳保に、2人はタジタジに。張ってあった太ったおじさんの絵には興味を示すが…。佳保が映画の話などで蘭子（河合優実）と意気投合する中、砂男はのぶと嵩に父親が亡くなった佳保のつらい出来事を話し、嵩の詩集に救われたと感謝を伝える。

佳保は、嵩の描いたあんぱんを配る太ったおじさんが好きだという。

博多大吉は来訪した少女について「おそらく脚本書かれている中園さんの実際のエピソードを脚色して」と説明した。「先生も盛って、というか生意気に書いたのかな」と推察。鈴木奈穂子アナウンサーは少女の性格について「なかなかの、強烈な」と話した。大吉は「僕なら耐えられないな、と思って。やって来た子どもにあんなに言われたら…家ボロいですねとか言われたら…サイダーは僕は買わないな。（嵩らは）心が広いね」と感想を漏らした。

華丸は「今日の蘭子」を続けた。少女とサイダーを飲む「ラッパ飲みの蘭子」に注目。「セリフ吐かなきゃいけないのにね、ちょっと口つけるだけでいいのに、しっかりゴクッと飲んでから、飲み込んでセリフ言うあたりがね、今日の蘭子は素晴らしかったですね」と独自の視点を示した。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。