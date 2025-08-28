

部下から「それって意味があるんですか？」と返されたことはありますか？（写真：metamorworks / PIXTA）

「それって本当に意味があるんですか？」

部下からこう言われて、言葉に詰まってしまうことはないだろうか？

やった方がいい理由は、きちんと部下に説明した。会社の方針も伝えた。それでも部下は納得しない。「最近の若手は理屈っぽくて困る」、思わず愚痴りたくなる瞬間だ。

一方、同じ話し方で、「わかりました」と指示に従ってくれる若い部下もいる。反応がまるで違うのはなぜだろう？

そこで今回は、部下のタイプに合わせた話し方について解説したい。

「話し方改革」という考え方

私は自分視点ではなく相手視点で話し方を変えることを「話し方改革」と名付けている。先ほどの例のように「意味がない」と反発する部下に悩む上司は、「話し方改革」をしていこう。





どんな話し方がいいかは「相手視点」で決まる。一方、「自分視点」で話す人は、自分の話し方のみに意識を向けている。そして、わかりやすく話せば必ず伝わると思い込んだまま、鍛錬を重ねようとする。

しかし世の中には、話し方がそれほどうまくなくても、その人が言うことで周りが動く、ということはよくある。そういう人の特徴は何か？ それは、常に相手の立場に立って物事を考えていることだ。

まずは自分の話し方ではなく、相手を洞察すること。そこから始めてみよう。相手がどんなタイプか。何を重視しているか。どんな言葉に反応するか。これらを観察する。そして相手のタイプを"仮決め"したら、そのタイプに合わせた話し方をしよう。

論理的な人には論理で。感情的な人には感情で。周囲を気にする人には空気で。それぞれに響く話し方がある。「意味がない」と反論する部下も、実は動かし方がある。相手視点に立てば、必ず道は開ける。

部下のタイプに合わせた話し方

たとえば部下が論理的に物事を受け止めるタイプならデータを使い、因果関係を明らかにして話してみる。

「Aをすれば必ずDという結果になるわけではない。しかしAをすることでBになる確率が高い。BになればCになりやすい。Cという状態になれば、Dという結果は生まれやすいだろう」

このように整理し、一つひとつ丁寧に説明する。すると、部下はなぜAがDという結果につながりやすいか理解でき、「意味はある」と判断されることだろう。

もちろん、部下は反論するかもしれない。

「BになってもCになるとは限りません。別の結果になる可能性だってあります」

そんなときも丁寧に説明しよう。

「確かに別の結果になる可能性はある。しかし1回や2回やるわけではない。これからずっと繰り返しやっていくんだ。確率論的に考えたら、Cになる確率は一定数ある。だからAをやる意味はあると思わないか？」

データで物事を判断するタイプであれば、このように話せば納得するはずだ。「たしかに……」「その視点がありませんでした」と謙虚に受け止めてくれるだろう。

しかし理路整然と話しても「納得できない」と言い続ける部下もいる。部下が論理ではなく、感情で動くタイプなのであれば別の話し方が必要だ。

私がよくやるのは、外堀を埋めるやり方である。感情で動くタイプの部下にはあまり長々と説明せず、部下の反論にも付き合わないようにする。

データを示し、ロジカルに話そうとすると余計に抵抗されることもある。だから「とりあえず組織で決まったことだからやってくれよ」と泣き落としでもいい。とにかく言い続けるのだ。

そのうち、中にはすぐに行動を変えてくれる人が現れる。論理的に理解して指示に従ってくれる人も出てくる。組織の半数近くが行動を変えるようになると、空気が変わってくるのだ。

そうなると状況が変わる。一部の部下が「こんなこと意味ないよな」と同意を求めても、「そうかな。課長が言う通り、意味はあると思うよ」、「みんなやってるんだから、やらないと」など他のメンバーがあまり同調しなくなるのだ。

このような空気が組織内に満ちてくると、「意味がない」と言っていた部下の気持ちもだんだん変わってくる。新刊『わかりやすさよりも大切な話し方』でも紹介した「集団同調性バイアス」の影響だ。

とはいえ、上司は部下を追い込んではいけない。軽いタッチで声をかけ続けよう。

「そろそろやってくれないか」

「そういえば、Hさんも毎日のようにやるようになったな」

このようにサラリと言い続けるのだ。すると、だんだん部下もその気になっていく。

「やる気」よりも「その気」に注目する

部下から「意味がない」など理不尽に反論されると、上司は「なぜ当事者意識に欠けているのか？」「やる気が足りないのか？」「組織の方針に納得できない理由でもあるのか？」などと考え込み、別の施策をとりたくなる。話が大きくなってしまうのだ。

ここで大事なのは、難しく考えないことだ。人にはペースというものがある。わかっていても、すぐに決断できない人はいるのだ。自分のペースで相手の行動を変えたがる人も多いが、自分の理屈を重ねて強制をしてはいけない。

上司が目を向けるべきは、部下の「やる気」よりも「その気」である。やる気をアップさせようとするのではなく、その気をアップさせようとするのだ。どうすればその気になるかは相手次第。だからこそ相手のタイプを見極める必要がある。

（1）論理的なタイプには、データと因果関係で説明する

（2）周囲の空気に敏感なタイプには、外堀を埋めて環境を変える

（3）自分のペースを大切にするタイプには、時間をかけて徐々にその気にさせる

このように相手のタイプに合わせてアプローチを使い分けることが重要だ。あくまで「相手視点」で話すことが大事なのである。「意味がない」と言われても動じることはない。

話し方もだが、上司は姿勢・態度も大事だ。「それ、意味ありますか？」と聞かれたとき、オロオロしてはいけない。まず相手がどのタイプか見極め、論理派にはデータで勝負する。空気を読むタイプには環境を整える。マイペース型には時間を与える。

部下がどのタイプであっても、上司として毅然とした態度を保とう。話し方は柔軟であってもいいが、結論は相手に合わせて変えてはいけない。

「意味がない」という言葉に惑わされず、相手に合わせた話し方を選ぶ。それが部下を動かす秘訣である。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）