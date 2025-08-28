

【漫画を読む】なんでもかんでも「断捨離」していいの？ 違和感抱く人が驚いた“真理”

人生では、いろいろな人に出会います。一緒にいて心穏やかになれたり、モチベーションを引き上げてくれる人もいれば、やる気を奪われたり、心地よく過ごせない相手もいます。

そんなふうに、近くに居ることでマイナス面が多い人は、厳しい言い方をすれば、「今の自分にとって必要ではない人」なのかもしれません。

昨今では、そういう関係の見直しを「人間関係の断捨離」なんて言いますが、人は物ではありませんから、やろうとしても心が痛むでしょうし、うまく離れる方法がわからない人も多いと思います。

でも、心を痛めることなく、上手にフェードアウトする方法もあると思うんです。

私は、ご縁を大事につなぎたいタイプなので、昔は自分にマイナスだと思う人でも、なかなか「人間関係の断捨離」ができずにいました。恨まれたくなかったなどの理由もあります。

でも、最近は少し考え方を変えました。なぜなら、自分にとってマイナス面が多い人と離れられずにいると、つねに愚痴で頭の中がいっぱいになったり、ストレスで体調を崩したり、自分を大切に思ってくれる人たちに心配をかけてしまうからです。

これはなんとかしないと……と、真面目に対策を考えるようになりました。





「人間関係の断捨離」に抵抗があるのは、先ほども書きましたが、人は物ではないからだと思います。断つのも捨てたり離れたりするのも、相手の人格や生き方を否定しているようで罪悪感を抱きます。

でも、物ではないからこそ、断捨離したら二度と戻って来ない……というわけではないんです。たとえば大喧嘩して別れた相手と、お互いが成長した頃に和解したり、気が合わなくて疎遠になった人と、久々に会ったら意気投合したり。そういう経験ってありませんか？

物は一度断捨離したら同じものは二度と戻ってきませんが、人間同士であれば“今の”人間関係を断捨離しても、未来でまたやり直せることもあるんです。

大人になるまでに、私たちは結構な頻度で人間関係の断捨離をしてきたはずです。今まで友だちだった子とクラス替えで離れたり、進路によって進む道が分かれたり、引っ越しなどで住む場所が変わったり。

そういうとき、どうしても新しい環境のほうが生活の主軸になって、そのまま離れてしまった縁もあるのではないでしょうか？

悪気を感じるかどうかかは、考え方次第

「いやいや、自分から切ったんじゃなくて、仕方なく離れただけだから！」と思うかもしれません。でも、たくさんの人と離れた後も、本当に仲がいい人とだけは、今でも仲がよかったりしませんか？

それ以外の人とは、「また縁があれば会えるし！」と、気軽な気持ちで離れていったのではないでしょうか？

「今の自分に必要のない人間関係を断捨離する」ときも、同じように、「仕方がなく離れる」「そういうもの」と割り切ってもいいんです。

「環境が変わって、人間関係が断捨離される」のも、「心地よい環境に変えるために、人間関係を断捨離する」のも、自分の意思で人を選んで残したり、そうではない人たちと縁が途切れたりすることに、変わりありません。悪気を感じるかどうかかは、考え方次第です。

今の自分に必要だと思う環境や人間関係を選ぶのは、生きていく上では当たり前のことです。悪いほうにばかり考えなくていいんです。先ほども書きましたが、物と違って人間関係は、一度切れてもやり直しができることがあります。

断捨離したいほどこじれた関係を無理に続ければ、怨恨が生まれて、修復不可能にまで悪化するかもしれません。でも、その前に「今だけ」距離を置けば、いつかまた出会ったときに、やり直せる可能性もあります。

こんなふうに考えてみてはどうでしょう？

ずっと同じ道を歩いていた人と行き先が変わって、自分は右へ、相手は左に用があるとき、自分が無理して左へ行かなくていいし、相手も右に来させなくてもいい。

今はそれぞれ別の目的地に向かうだけ。縁があればまた会える。縁がなければそれぞれの道を生きればいい。

相手に少しでも花を持たせて離れる

上手なフェードアウトの仕方ですが、これは人間関係にもよるのですが、一番いいのは、やんわりと会う頻度や時間を減らすことです。少しずつ、「一緒にいない時間」を延ばしていくのがいいと思います。その時間の長さの分だけ、相手の中にも「あなたがいなくても大丈夫な時間」が増えていきます。

下手に口論したり縁を切りたいと話し合えば、喧嘩になったり、恨まれてしまうこともあります。でも、引っ越したり転勤したり、何らかの事情で離れた相手と疎遠になってしまうように、会えないことで心が離れていくのは、仕方がないことです。

用事などを作って、相手に少しずつ自分がいない新しい環境に慣れてもらいましょう。

「いなくても大丈夫」だとわかった相手に対しては、執着が薄れていくし、日常の中で忘れる時間も増えていきます。誰かがいないことに慣れるって結構気まずいもので、相手もだんだんと声をかけにくくなります。

「こちらから切って捨ててやる！」ではなく、自分のほうを相手の人間関係の輪から断捨離してもらうんです。自分が切られる側になるのは納得いかないかも知れませんが、それは相手だって同じです。

「今の自分に必要がない人間関係を断捨離したい」と思うのは、自分の幸せのためのワガママでもありますから、相手に少しでも花を持たせて離れたほうが、後のトラブルが少なくていいと思います。

物は増えすぎたら処分する必要がありますが、人との縁は、かさばるものではありません。出来るだけたくさん残していきたいですよね。とはいえ、悪縁も持ち過ぎれば心が重くなります。

「人間関係の断捨離」に心が痛む人は、「お互いのために、今は離れよう」と思うと、少し気持ちが楽になると思います。

（Jam ： 漫画家・イラストレーター・ゲームグラフィックデザイナー）