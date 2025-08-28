東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6506 高値0.6513 安値0.6463
0.6575 ハイブレイク
0.6544 抵抗2
0.6525 抵抗1
0.6494 ピボット
0.6475 支持1
0.6444 支持2
0.6425 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5859 高値0.5865 安値0.5818
0.5924 ハイブレイク
0.5894 抵抗2
0.5877 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5830 支持1
0.5800 支持2
0.5783 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3791 高値1.3858 安値1.3783
1.3913 ハイブレイク
1.3886 抵抗2
1.3838 抵抗1
1.3811 ピボット
1.3763 支持1
1.3736 支持2
1.3688 ローブレイク
オージードル
終値0.6506 高値0.6513 安値0.6463
0.6575 ハイブレイク
0.6544 抵抗2
0.6525 抵抗1
0.6494 ピボット
0.6475 支持1
0.6444 支持2
0.6425 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5859 高値0.5865 安値0.5818
0.5924 ハイブレイク
0.5894 抵抗2
0.5877 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5830 支持1
0.5800 支持2
0.5783 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3791 高値1.3858 安値1.3783
1.3913 ハイブレイク
1.3886 抵抗2
1.3838 抵抗1
1.3811 ピボット
1.3763 支持1
1.3736 支持2
1.3688 ローブレイク