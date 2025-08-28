東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6506　高値0.6513　安値0.6463

0.6575　ハイブレイク
0.6544　抵抗2
0.6525　抵抗1
0.6494　ピボット
0.6475　支持1
0.6444　支持2
0.6425　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5859　高値0.5865　安値0.5818

0.5924　ハイブレイク
0.5894　抵抗2
0.5877　抵抗1
0.5847　ピボット
0.5830　支持1
0.5800　支持2
0.5783　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3791　高値1.3858　安値1.3783

1.3913　ハイブレイク
1.3886　抵抗2
1.3838　抵抗1
1.3811　ピボット
1.3763　支持1
1.3736　支持2
1.3688　ローブレイク