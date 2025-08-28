２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．１５ドル（＋０．９０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４４８．６ドル（＋１５．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８６８．９セント（＋１０．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０２．２５セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８２．５０セント（－５．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２７．２５セント（－１．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３００．７４（＋２．２８）
出所：MINKABU PRESS
