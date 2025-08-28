２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１４７ドル高 エヌビディア決算控え様子見 ２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１４７ドル高 エヌビディア決算控え様子見

２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１４７．１６ドル高の４万５５６５．２３ドルと続伸した。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表を控え持ち高を一方向に傾けにくい局面にあって、全体相場は方向感を欠いた。エヌビディア株は時間外取引では決算発表を受けて下落している。



日中取引ではセールスフォース＜CRM＞やシェブロン＜CVX＞、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞がしっかり。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞が買われ、アスペン・インシュアランス・ホールディングス＜AHL＞とコールズ＜KSS＞が急伸。コティ＜COTY＞が高い。半面、メルク＜MRK＞やナイキ＜NKE＞が軟調だった。



ナスダック総合株価指数は４５．８６ポイント高の２万１５９０．１３と続伸。アップル＜AAPL＞が底堅く推移し、マイクロソフト＜MSFT＞が堅調。インテル＜INTC＞が値を上げたほか、ファイアフライ・エアロスペース＜FLY＞やエヌシノ＜NCNO＞、クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア＜CBRL＞が株価水準を切り上げ、モンゴＤＢ＜MDB＞とエコスター＜SATS＞が大幅高となった。一方、メタ・プラットフォームズ＜META＞とテスラ＜TSLA＞が安く、クリスピー・クリーム＜DNUT＞とカナディアン・ソーラー＜CSIQ＞が下値を探った。



出所：MINKABU PRESS