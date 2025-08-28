パドレスのダルビッシュ有投手は27日（日本時間28日）、敵地T-モバイル・パークでのマリナーズ戦に先発。4回4安打4失点で降板し、今季4敗目を喫した。パドレスは3－4で敗れ、試合前のナ・リーグ西地区首位ドジャースとは1.5ゲーム差となった。

■4回に3ラン被弾で苦しい展開に

ダルビッシュは初回の立ち上がりを三者凡退で凌ぐも、2回裏2死二塁からルーク・レイリー外野手に適時二塁打を浴びて先制点を献上。4回裏には、トレード期限でダイヤモンドバックスから加入したエウヘニオ・スアレス内野手に42号3ランを被弾した。

ダルビッシュは4回を投げ切って降板。パドレスは5番手に松井裕樹投手がマウンドに上がり、1回1／3を無失点に抑える好投。打線が最終回にフェルナンド・タティスJr.外野手の適時打で1点差まで迫ったものの、反撃及ばず。マリナーズとの3連戦を1勝2敗で負け越し、試合前のナ・リーグ西地区首位ドジャースとは1.5ゲーム差が開いた。

先発のダルビッシュは、4回69球4安打4失点1四球3奪三振で今季4敗目。激しい首位争いが続く中での痛い敗戦となってしまった。