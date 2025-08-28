»É¤·½ý¤Î¤¢¤ë°Õ¼±ÉÔÌÀÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤Ë¡¡±¿¤Ó¹þ¤ó¤ÀÃËÀ¿ô¿ÍÎ©¤Áµî¤ë¡¡»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡°ñ¾ë¡¦·ë¾ë»Ô
¤¤Î¤¦Ìë¡¢°ñ¾ë¸©·ë¾ë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ë¡¢»É¤·½ý¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤À¿ô¿Í¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢·ë¾ë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í½÷À¡Ê40Âå¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿¦°÷¤¬³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢20¡Á30Âå¤¯¤é¤¤¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ïº¸¶»¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬3¡Á4¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¦°÷¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿¦°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿½÷À¤«¤éÏÃ¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£