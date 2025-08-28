TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢°ñ¾ë¸©·ë¾ë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ë¡¢»É¤·½ý¤¬¤¢¤ëÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ò±¿¤Ó¹þ¤ó¤À¿ô¿Í¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢·ë¾ë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í½÷À­¡Ê40Âå¡Ë¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¿¦°÷¤¬³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢20¡Á30Âå¤¯¤é¤¤¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ïº¸¶»¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê½ý¤¬¤¢¤ê¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬3¡Á4¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¦°÷¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´°÷¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¿¦°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿½÷À­¤«¤éÏÃ¤òÄ°¤¯¤Ê¤É¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£