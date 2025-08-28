【誕生日占い】11〜20日生まれ☆幸運の訪れを知らせるスピリチュアルサイン

11日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、白いバラを見たとき。自分の本質に沿った、本当の意味で楽に過ごせる人生が始まるでしょう。薔薇はスピリチャルな癒しの源泉で、部屋に活けるだけでその空間を浄化してくれます。浄化とともに素敵な気を与えてくれて、陽の気で満たしてくれるのです。

12日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、流れ星を見たとき。スピリットがすぐそばで、あなたを護っていることを知らせるサインです。幸運や祝福に満ちた日々が間もなくやってくるでしょう。流れ星だと思っていた光がUFOの場合もあります。その場合は、宇宙の真理をあなたの元に届けようとしている可能性大。

13日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、カラスなどの黒い鳥を見たとき。カラスが飛んでいるところを見たなら、亡くなった身近な人たちがあなたの成長をサポートしようとしている証。また、心を開いて家族や友人からの言葉に耳を傾けた方がいいというサインでもあります。その想いに感謝に、新たな道へ前進しましょう。

14日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、身の回りに起こる小さな偶然を偶然と思わずに必然と捉えたとき。荷物の整理をしていたとき、しまっておいた本を開けた瞬間「それでいいのだ」という言葉が目に入る。それが、今の自分にとって求めていた言葉だと気づいたら、それは偶然を装った導きのサインです。

15日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、すべてのことにおいて小さな変化を感じたとき。いつもと違った違和感を覚えたら、心の思うままに進んでみて。はじめはそう感じた理由がわからなくても、それが真実を伝えていたことがわかるはず。気持ちがもやもやすることは選ば案くて良いというお告げでもあるのです。

16日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、局地的に雨が降ったとき。天気予報では晴れだったのに、あるエリアだけに雨が降っている場合、ネガティブ思考を浄化するようにとスピリットワールドからのメッセージが込められています。そして、休息やゆったりして体を休めましょうというサインでもあります。

17日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、実際のフクロウやフクロウの置物を見たとき。あなたには、対外離脱とテレパシーを使ったコミュニケーション能力があり、フクロウを見たときは恐怖や怒りなどのネガティブな感情をすぐに手放すようにと伝えているサイン。不安も手放すことができるので、運が上昇していきます。

18日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、心の揺れを感じたとき。少しでも違うなと感じたならやらなくていい、少しでも迷ったらやめていいというサインです。やってみたいけどうまくいくかどうかわからない……というように、先のことを心配して迷っているのなら、それは「やってみたい」サイン。全力で突き進んで。

19日生まれ



幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、体の一部に冷たさや冷気を感じたとき。これは、ポジティブなスピリットの訪問を意味します。このような感覚を頻繁に感じているのなら、あなたにはサイキックな能力が備わっているのかもしれません。それに気づいてほしいと魂が伝えているのでしょう。

20日生まれ

幸運の訪れを知らせるスピリチャルサインは、突然花が枯れたとき。花の周辺に流れていた負のエネルギーを浄化したというサインです。花の力が霊的な癒しのために使われ、負のエネルギーから陽のエネルギーに気が変わったことを意味します。心のメッセージを受け取っていないという意味の場合もあるので、思い当ったたら改善を。