「sink or swim」の意味は？直訳は「沈むか泳ぐか」だけど...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

絶体絶命の状況で使いたい表現です。

正解は「いちかばちか、伸るか反るか」でした！

「sink or swim」は、「いちかばちか、伸るか反るか」という意味の英語です。

思い切って挑戦するしかないほどの窮地に立たされた状況を表していますよ。

また、結果が自分の行動に委ねられていることを表すこともあるんだとか。

「We have no extra money, so opening the shop is sink or swim.」 （予算の余裕がないから、店を開くのは一か八かだ）

※解答は複数ある場合があります。