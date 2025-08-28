「sink or swim」の意味は？直訳は「沈むか泳ぐか」だけど...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「sink or swim」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
絶体絶命の状況で使いたい表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「いちかばちか、伸るか反るか」でした！
「sink or swim」は、「いちかばちか、伸るか反るか」という意味の英語です。
思い切って挑戦するしかないほどの窮地に立たされた状況を表していますよ。
また、結果が自分の行動に委ねられていることを表すこともあるんだとか。
「We have no extra money, so opening the shop is sink or swim.」
（予算の余裕がないから、店を開くのは一か八かだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部