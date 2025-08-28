東京ヤクルトスワローズの元監督でもある真中満が全国各地の球場や周辺施設を訪れ、知られざる魅力を野球ファンに発信するスポーツライブ＋の人気放送番組「真中満が行く！」。

今回の舞台はオリックス・バファローズの本拠地・京セラドーム大阪。球団OBのT-岡田とともに、現役時代の思い出が詰まったスポットを巡るだけでなく、BsGirlsの後輩グループ「BsGravity」とのダンス挑戦や、人生初の食レポにも挑戦！ファン必見の見どころ満載の内容となっている。

HOMINISでは収録を終えた真中満にインタビュー。収録の感想やついて語ってもらった。

京セラドーム大阪の前で談笑する二人

――収録の感想を教えてください‎

「T-岡田から京セラを案内してもらって、いろんな角度から強制を見ていたので非常に楽しかったです。個人的にはダンスが楽しかったです。キレのあるダンスを目の前で見ると本当にすごいと思いました。私もT-岡田も踊ってますので、出来栄えを確認できればと思います」

――ゲストのT岡田さんの印象を教えてください

「いつもマイペースという感じで、私の思っていた印象と同じです。番組ではおとなしい印象ですが、それが性格なのか猫をかぶっているのかわかりませんが、親しみやすくて楽しく収録できました」

――T岡田さんとの監督時代の思い出や印象はありますか ‎

「長打力のあるバッターだったので、いつもホームランを警戒していた印象があります」

――今年のオリックスについてどう見ているか教えてください

「序盤は良い感じでチームが機能していましたが、ケガ人が出たり調子が悪くなる選手が出たりして、今はAクラス争いで苦しいところです。まだ残り試合がたくさんありますので、まずはAクラスを目指して頑張ってほしいと思います」

――注目している選手とその注目ポイントを教えてください‎

「投手では広島から移籍してきた九里亜蓮選手に注目しています。もともと制球で勝負するピッチャーですが、パリーグでもしっかり通用しています。馬力もありスタミナもあるので、この苦しいところを乗り切ってほしいと思います」

――最後に視聴者へのメッセージをお願いします‎

「今回の京セラドーム大阪での収録では、T-岡田さんと選手の絡みがあり、選手のT岡田さんに対する対応が見ていて面白かったので、その細かいところにも注目してもらえればと思います」

文＝HOMINIS編集部

放送情報【スカパー！】

真中満が行く！〜T-岡田×オリックス・バファローズ篇〜

初回放送日時：8月30日(土) 22:30〜

チャンネル：スポーツライブ＋

※スカパー！未加入の方でも、視聴環境が整っていればどなたでもご視聴いただけます

プロ野球セットアプリからも無料でご視聴いただけます。

詳しくは「プロ野球を持ち歩け！スカパー！プロ野球セットアプリ」

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ