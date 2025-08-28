加給年金の「生計を維持されている配偶者」とは、「扶養に入っている配偶者」と意味が違うの？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、加給年金の「生計を維持されている配偶者」と「扶養に入っている配偶者」との違いについてです。
「生計を維持されている配偶者」とは、加給年金という年金版家族手当の受給要件としてでてきます。これにあてはまる配偶者がいれば、配偶者加給年金額が、老齢厚生年金にプラスされます。
「生計を維持されている配偶者」として認められるためには、「生計を維持されている配偶者」が65歳未満で、「生計を維持している本人」と同居（または、別居の場合でも仕送りされている）していること、かつ前年の年収が850万円（または所得655万5000円）未満であるという要件を満たす必要があります。
年金制度においての「扶養されている配偶者（被扶養者）」とは、扶養している本人（被保険者）と同居、もしくは別居の場合でも仕送りされていて、年収130万円未満（同居の場合は被保険者の年収の半分以下、別居なら仕送りより年収が少ない必要があります）である配偶者のことです。
「年収130万円未満」は過去の年収ではなく、被扶養者に該当するかを判断する時点以降の、将来的な年間見込み額です。見込み年収に失業等手当や傷病手当金、障害年金等も含まれます。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)
今回は、加給年金の「生計を維持されている配偶者」と「扶養に入っている配偶者」との違いについてです。
Q：加給年金の「生計を維持されている配偶者」は、「年金の扶養に入っている配偶者」と違うの？「加給年金という制度にでてくる『生計を維持されている配偶者』は、『扶養に入っている配偶者』と違う意味なんですか？」（50歳・会社員）
A：加給年金の「生計を維持されている配偶者」は被扶養者と所得要件が異なります「生計維持」と「扶養」、この2つは社会保険（健康保険と年金）の用語で、使われる目的が違いますので、それを知っておきましょう。
「生計を維持されている配偶者」として認められるためには、「生計を維持されている配偶者」が65歳未満で、「生計を維持している本人」と同居（または、別居の場合でも仕送りされている）していること、かつ前年の年収が850万円（または所得655万5000円）未満であるという要件を満たす必要があります。
年金制度においての「扶養されている配偶者（被扶養者）」とは、扶養している本人（被保険者）と同居、もしくは別居の場合でも仕送りされていて、年収130万円未満（同居の場合は被保険者の年収の半分以下、別居なら仕送りより年収が少ない必要があります）である配偶者のことです。
「年収130万円未満」は過去の年収ではなく、被扶養者に該当するかを判断する時点以降の、将来的な年間見込み額です。見込み年収に失業等手当や傷病手当金、障害年金等も含まれます。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)