『鬼滅の刃』の魘夢を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「志尊淳」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月6〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（上弦・下弦の鬼）に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、もし『鬼滅の刃』が実写化されるとしたら下弦の壱・魘夢（えんむ）を演じてほしい俳優ランキングをご紹介します。
十二鬼月の下弦の壱・魘夢。モーニングコートのような衣装と中性的な顔立ちが特徴的で、血鬼術を使い、相手を眠らせて夢を操ります。『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』では、無限列車を舞台に主人公・炭治郎らと対決します。
2位は、志尊淳さん。ミュージカル「テニスの王子様」で俳優デビューし、スーパー戦隊シリーズ『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）の主演を務め脚光を浴びます。映画『極主夫道』やNetflix配信ドラマ『幽☆遊☆白書』の蔵馬役など、人気漫画の実写化作品にも多数出演しています。
2025年はテレビドラマ『恋は闇』（日本テレビ系）で、岸井ゆきのさんとダブル主演。連続殺人犯を疑わせる狂気的な顔と、恋人に向ける優しい顔の二面性を使い分ける難しい役を演じました。またNetflix配信ドラマ『グラスハート』に、ロックバンドのキーボードを担当する仲間思いで情熱的な坂本一至役で出演しています。
回答者からは、「中性的な美しさと不気味な狂気を併せ持つ演技が魅力で、魘夢の妖艶さと悪意を鮮やかに表現できそうだからです」（40代女性／埼玉県）、「お眠り? ってセリフ言って欲しいから。似合ってそう」（20代女性／東京都）、「あやしさや人の夢に入り込む血鬼術を限りなく原作に近い形で表現してくれそう」（30代女性／大阪府）、「声のトーンも柔らかくて、夢に誘う魘夢っぽさがある」（20代女性／群馬県）などの声がありました。
1位は、神木隆之介さん。子役時代から活躍し、コミカルな演技からシリアス、サイコパスまで幅広い役柄を演じています。佐藤健さん主演の映画『るろうに剣心』シリーズの瀬田宗次郎役、『バクマン。』の高木秋人役、『3月のライオン』の桐山零役など、人気漫画の実写化作品にも数多く出演しています。
劇場アニメ『サマーウォーズ』『君の名は。』などでは声優としても主演を務めたり、NHK連続テレビ小説『らんまん』や国外でも高く評価された映画『ゴジラ-1.0』など話題作への出演が続いたりしたことで、国民的俳優として幅広い世代から支持されました。
回答者からは、「一見優しげなのに、じわじわと怖さを感じさせる演技ができる俳優さんだからです。囁くようなセリフの中にも狂気をにじませられる点が魘夢に合っていると思いました」（30代男性／愛知県）、「一見柔らかく優しげな外見から、突然にじみ出る狂気や冷酷さの演技が秀逸なので」（60代男性／大阪府）、「無邪気な狂気を自然に表現でき、夢の世界という演出にも説得力を持たせることができると思うため」（20代男性／長崎県）、「無惨に気に入られそうなちょっとネジのはずれた鬼という難役も演じきれそうなので」（20代女性／東京都）などのコメントが寄せられました。
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
