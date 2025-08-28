音楽界100年のアイコンとなったファントム

ロールス・ロイス・ブランドの頂点として、2025年に100周年を迎えるサルーン、『ファントム』。

【画像】音楽界のアイコンが愛したロールス・ロイス・ファントム 全26枚

音楽界との結びつきが最も深いモデルとしても知られるこの特別なモデルは、いつの時代も音楽史に名を残すアイコンたちに選ばれ続けてきた。



キース・ムーンがプールにファントムを沈めたという伝説を現代に再現。 ロールス・ロイス

彼らを魅了し続けるファントムの魅力は今なお色褪せることなく、卓越したエンジニアリングと最高級の素材、そして精緻を極めたクラフトマンシップを集結させた、世界最高峰のラグジュアリー・プロダクトであり続けている。

ジャズからロック、ラップそしてR&Bに至るまで、現代音楽のあらゆる時代を8世代のモデルにわたって彩り続けてきたロールス・ロイス・ファントムは、マレーネ・ディートリヒ、サー・エルトン・ジョン、ジョン・レノン、50セントをはじめとした、時代を代表するアーティストたちに愛されてきた。

『個性を映すキャンバス』、そして『アイコンの中のアイコン』として、音楽界のアーティストたちは自身の所有するファントムを通じて自らのアイデンティティを表現し、既成概念に挑み続けてきた。

そうして彼らが愛用するファントムは、時としてそれ自体がアイコンとなり、現代音楽史において不朽の地位を築いてきた。それは、ロールス・ロイスとその物語を形づくってきた、類まれなるビッグネームたちが、『自らの存在感を示す』という共通の野望で結ばれていることを物語っているのだ。

ロールス・ロイスとポピュラー音楽の世界との繋がりは、レコード産業の歩みと同じくらいの長い歴史を持っている。

ジョン・レノンやエルヴィス・プレスリー、ファレル・ウィリアムスといった現代音楽のアイコンたちが、ファントムの物語に名を刻む以前から、デューク・エリントン、フレッド・アステア、カウント・ベイシー、ラヴィ・シャンカール、エディット・ピアフ、サム・クックなどのアーティストたちが、成功と芸術性の究極の象徴としてロールス・ロイスを認め、愛用してきた。

さらには、ブライアン・エプスタイン、ベリー・ゴーディ、アーメット・アーティガンといった、音楽業界の重鎮たちもまたロールス・ロイスの名だたるオーナーとして名を連ねている。

それは、ジャンルや地域、世代を超えて、ロールス・ロイスは創造的才能をもつ人々にとっての『究極の報賞』であり、『個性を映し出すキャンバス』であり続けていることを示していると言えるだろう。

マレーネ・ディートリヒ

多くの俳優は名声を求めてハリウッドを目指すが、すでにドイツの銀幕において確たる地位を得ていたマレーネ・ディートリヒは、スターとしてその地に降り立った。

ドイツにおける最初期のトーキー映画である『嘆きの天使（The Blue Angel）』でのブレイクを経て、彼女の代表曲となる『フォーリング・イン・ラブ・アゲイン（Falling in Love Again）』を世界に広めた直後、1930年に映画『モロッコ（Morocco）』撮影のためにカリフォルニアへと渡った。



マレーネ・ディートリヒに贈られたグリーンのロールス・ロイス・ファントムI。 ロールス・ロイス

パラマウント・スタジオでの歓迎は、彼女のスクリーンでの存在感さながらにドラマチックなものであったという。彼女への歓迎を表す花束とともに、グリーンのロールス・ロイス・ファントムIが贈られたのだ。ディートリヒは、その『モロッコ』でアカデミー賞にノミネートされ、彼女のファントムもまた、映画のラストシーンや宣伝スチルに登場してスポットライトを浴びたのだった。

エルヴィス・プレスリー

1956年、有望な新人歌手であったエルヴィス・プレスリーが、セルフタイトル・アルバム『エルヴィス・プレスリー登場！（Elvis Presley）』でロックンロール史上初めてのビルボード・チャート首位を獲得し、10週にわたってその座を守った。

1963年に人気絶頂の『キング・オブ・ロックンロール』は、様々なビスポークを施したミッドナイト・ブルーのファントムVを購入した。



エルヴィス・プレスリーが1963年に購入したミッドナイト・ブルーのファントムVは、後にシルバーブルーへと塗り替えられた。 ロールス・ロイス

その室内には、車内での歌唱を可能とするマイクと初期のカラオケ設備に、後席アームレストに備えられた、ひらめきを書き留めるためのメモ帳、そして常に完璧な姿で人々の前に現れるための鏡や洋服ブラシまでが備えられていた。

この名車に残る心なごむエピソードとして、納車時の仕様であった鏡面仕上げの塗装が、エルヴィスの母親の飼っていたニワトリたちの注意を引き、車体に映る自らの姿をついばませたという話が知られている。後にこのファントムは、キズが目立ちにくい淡いシルバーブルーへと塗り替えられた。

ジョン・レノン

1964年12月、ジョン・レノンはビートルズの『ハード・デイズ・ナイト（A Hard Day’s Night）』の成功を祝してファントムVをオーダーした。

ウインドウ、バンパー、ハブキャップにいたるまですべてブラックで仕立てられたこのクルマには、カクテル・キャビネットやテレビ、さらにはトランク内には冷蔵庫まで備え付けられていた。



ジョン・レノンが所有したファントムVの1台は、イエローにスプレー塗装され、ムーブメント『サマー・オブ・ラブ』のアイコンとなった。 ロールス・ロイス

そして、エルヴィスの愛車と同じく、レノンのファントムもまた後に大胆な変貌を遂げることとなった。1967年5月、アルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド（Sgt. Pepper’s lonely Hearts Club Band）』のリリース直前に、車体はスプレーでイエローに塗り替えられ、その上からレッド、オレンジ、グリーン、ブルーの渦巻き模様と、花柄のサイドパネル、そしてレノンの星座である天秤座のシンボルが手描きで加えられ新たな個性を完成させた。

当時の若者たちにとってレノンのファントムは、その年に起こったムーブメント『サマー・オブ・ラブ』の自由奔放なムードを見事に映し出す存在となる一方、年長者たちには大きな衝撃として受け止められた。レノンのファントムを目にしたある女性が、「ロールス・ロイスにこんな事をするなんて！」と叫び、傘でクルマの塗装を叩いたというエピソードが今に語り継がれている。

このファントムは1985年にオークション出品された際、その価格は229万9000ドル（当時のレートで約5億5000万円）に達し、予定価格の約10倍となった。これは、ロックンロールの記念碑として最も高価なものであり、当時オークションで売却された自動車としても最高価格を記録した。

このファントムがレノンゆかりのロールス・ロイスとして知られる一方、彼はもう1台ファントムを所有していた。1968年の『ホワイト・アルバム』の発表とオノ・ヨーコとの新たな人生の幕開けに合わせ、ホワイトのロールス・ロイス・ファントムVを購入している。このクルマは、パークシャーの自宅を内外ともに眩い白に統一し、徹底したミニマリスト美学を追究した当時のレノンの姿を映し出す1台であった。

このファントムはもともと、第二次世界大戦中にスピットファイアのパイロットを務め、後に専属運転手へと転身した空軍士官パディ・バースロップが、ブラックとグリーンのツートーンカラーで注文したものだった。レノンはこれを当時の自身のスタイル合わせ、大邸宅1軒分に相当する1万2000ポンド（各1200万円）を投じてホワイトに刷新、さらにサンルーフやフィリップス社製ターンテーブル、8トラック・カセットプレーヤー、電話、テレビを備え付けた。

このファントムはその後、ビートルズの映画『レット・イット・ビー（Let It Be）』やミック・ジャガー主演の『パフォーマンス（Performance）』にも登場している。1969年9月に、レノンはこのクルマをABKCOレコード創設者で、当時ビートルズのマネージャーであったアレン・クラインに5万ドル（約1800万円）で売却されたといわれている。

リベラーチェ

天才的なピアノ演奏ときらびやかなステージ演出で知られるリベラーチェもまた、ロールス・ロイスにその生き様を投影した巨匠の一人だ。クラシックとポップスを融合させた独特な演奏で才を発揮した彼は、1950〜60年代にテレビ番組とラスベガスでの長期公演により、世界で最も高い報酬を得るエンターテイナーとなった。

『ミスター・ショーマンシップ』というニックネームを持つ彼の豪奢な演出の1つに1961年式ファントムVがある。このクルマのボディは細かな鏡片で覆われており、ラスベガス・ヒルトンでの公演ではステージ上に登場し観客を魅了した。このファントムは数々の受賞歴を持つリベラーチェの伝記映画『恋するリベラーチェ（Behind the Candelabra）』にも登場し、リベラーチェを演じるマイケル・ダグラスがその短くも印象的な走行シーンを再現している。



リベラーチェの派手なステージ演出の1つとして用いられた、鏡張りのファントムV。 ロールス・ロイス

サー・エルトン・ジョン

リベラーチェの演奏スタイルは、当時の多くのパフォーマーに影響を与えた。その中には今日ではサー・エルトン・ジョンとして知られる新進気鋭のピアニスト、レジナルド・ドワイトもまた、その1人であった。

彼は敬愛するリベラーチェに倣い、後年に複数台のファントムを所有していた。1973年にホワイトのファントムVIでマンチェスター公演へと向かう途中、サー・エルトンはショールームのウインドウに展示されていた最新モデルに目を奪われた。彼は専属運転手に停車するよう指示し、その場で購入手続きを済ませると、新たなファントムに乗り換えて会場へと向かったという。

後に彼はこのファントムを、ブラックのペイントにブラック・レザーの内装、スモークガラスのウインドウに一新し、テレビ、ビデオ・プレーヤー、さらにはファクシミリまで搭載した。なかでも特筆すべきはビスポークのオーディオ・システムで、あまりに強大な出力のため、リアウインドウを音量を上げても割れないように補強する必要があったという。

また、サー・エルトンは、鮮やかなピンクとホワイトのツートーン仕上げの外装と、それに調和する内装をビスポークしたファントムVも所有していた。

当時のソビエト連邦で行われたツアーでは、報酬が現金ではなく石炭で支払われたため、参加したミュージシャンたちに報酬を支払うことができなかったという。その代わりとして彼は、このファントムをパーカッショニストのレイ・パーカーに贈り、後にクーパーはこのクルマで、当時まだ少年であったデーモン・アルバーンを学校へ迎えにいったという。

アルバーンは後に『ブラー（Blur）』のフロントマンとしてスターダムを築いた。2020年にはアルバーン率いるバーチャル・バンド『ゴリラズ（Gorillaz）』が『ザ・ピンク・ファントム（The Pink Phantom）』を制作、ゲスト・ボーカリストとしてサー・エルトンが参加することで、歴史は見事に円環を描いたのだった。

キース・ムーン

ロックンロール史に残る最も有名な逸話の1つは、『ザ・フー（The Who）』のドラマー、キース・ムーンの21歳の誕生日の出来事である。

天賦の才を持ちながらも破滅的な人生を送った彼は、ミシガン州フリントのホリデイ・インで、自らのロールス・ロイスをプールに沈めてしまったといわれている。



キース・ムーンがプールにファントムを沈めたという伝説を現代に再現。 ロールス・ロイス

実際、その夜に何が起こったかについては諸説があり、1972年のローリング・ストーン誌でムーンが「プールに沈んだのは他の客のリンカーンで、自分がハンドブレーキを外して転がり込ませた」と語る一方、「そもそもクルマがプールに沈んだ事実などなかった」と主張する出席者もいた。

真相がどうであれ、この伝説はあまりに強烈で、ロックンロール的享楽の象徴として語り継がれることになった。そして、その象徴に相応しいクルマは、やはりロールス・ロイス以外にはあり得ないといえるだろう。

そして今、ファントム生誕100周年と、ロックンロール神話におけるその存在感を讃えて、ロールス・ロイスはこの伝説を現実のものとした。

廃車となる予定の退役したプロトタイプのファントム・エクステンデッドのボディシェルを、実際にプールに沈めることで、この伝説を生き返らせたのだ。

その舞台となったのは、イングランド南西部プリマスにある、アールデコ様式の名所『ティンサイド・リド（Tinside Lido）』。イギリス海峡に面したこのプールは、ジョン・レノンともゆかりのある場所である。

ビートルズが映画『マジカル・ミステリー・ツアー（The Magical Mystery Tour）』の撮影でここを訪れ、写真撮影が行われた。同年には、レノンは黄色に塗装して手書きの装飾を施したファントムVを披露し、ファントムは音楽伝説の中でその地位を不動のものとしたのだった。

ヒップホップ・スターとファントム

2003年にグッドウッドに移転して以来、ロールス・ロイスは現代音楽との結びつきを一層強めてきた。ロールス・ロイスは2016年までに、ヒップホップの目覚ましい隆盛にも後押しされ、リリックの中で最も多く名を挙げられるブランドとなっていた。

ヒップホップは1990年代にはすでに文化の中核を担う存在となり、世紀の変わり目には広く家庭にも浸透していた。これは、ロールス・ロイスのグッドウッドでの新時代の幕開けと、2003年のファントムVIIの発表と時を同じくしている。



100年間にわたり、現代音楽の世界と深い繋がりを持ち続けた、ロールス・ロイス・ファントム。 ロールス・ロイス

2004年にファレル・ウィリアムズとスヌープ・ドッグは『ドロップ・イット・ライク・イッツ・ホット（Drop It Like It’s Hot）』のミュージックビデオにファントムVIIを登場させた。この曲は全米ビルボード・ホット100で3周連続1位を獲得し、ファントムとヒップホップ界のトップ・アーティストたちとの長きにわたる結びつきの始まりとなった。

50セントは、テレビドラマ『アントラージュ★オレたちのハリウッド（Entourage）』にファントムVII ドロップヘッド・クーペに乗って登場し、そのシーンは広く拡散されるミームとなった。また、リル・ウェインのアルバム『カーターII（The Carter II）』をはじめ、多くのアルバム・ジャケットにもファントムは登場している。

さらには、ヒップホップはロールス・ロイスを象徴する装備『スターライト・ヘッドライナー』の人気を高めるうえでも大きな役割を果たした。『stars in the roof（天井の星々）』というフレーズやその派生はラップの歌詞に繰り返し現れ、ロールス・ロイスのオーナーシップを語る詩的な符号として広く浸透している。

ファントムは進化を続けながら、常に現代音楽の歴史に存在感を示し続けてきた。どの時代においても、アーティストや革新者たちに自己表現の手段、憧れ、そしてアイデンティティを与えてきたといえる。第二の世紀へと歩みを進めるファントムは今もなお、成功、個性、そして人間の想像力を象徴し続けるのだ。

注：本稿中でプールに沈められたファントムは、初期のプロトタイプ車両で、法的に破壊が義務付けられており、公道走行・販売・寄付などはできないものである。エンジン、ギアボックス、ブレーキ、バッテリーを含むすべての機械的・運用部品は撮影時にはすでに取り外されており、残っていたのは空のボディシェルのみである。プールに入れる前には底面を徹底的に清掃し、撮影はティンサイド・リドの衛生・安全チームと十分に協議のうえ実施。施設や環境に被害を与えず、利用者への影響を最小限に抑えるように配慮して行われた。