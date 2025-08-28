【松本 英恵】平成の”透明なゲームボーイ”を覚えてる？…「スケルトンデザイン」が今また流行している理由

「スケルトンデザイン」とは、透明や半透明の筐体・パーツを取り入れたデザインのこと。内部の構造やテクノロジーを見せることで、未来感、遊び心、メカニカルな美しさを演出できるため、今また人気が再燃しています。

ハイテク商品の大衆化に寄与したスケルトンデザイン

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、スケルトンデザインが一世を風靡しました。Apple（アップル）が1998年に発表したデスクトップパソコン「iMac G3」を筆頭に、キーボード・マウス・スピーカーなどのPC周辺機器、NINTENDO 64やゲームボーイアドバンスといったゲーム機、ソニー WALKMANなどのオーディオ機器、NTTドコモ movaシリーズなどの携帯電話。さまざま領域にスケルトンデザインが採用されました。

iMac G3の外装は、半透明のポリカーボネート樹脂（プラスチック）で、CPU、マザーボード、配線などの内部構造が透けて見えます。スケルトンデザインの名称は、英語のskeletonが語源で、元々は骨格、骨組みという意味です。この言葉が転じて、透明または半透明の素材で内部構造が透けて見えるデザインを指すようになりました。

この時代のスケルトンデザインは、ハイテク感・未来感というイメージが強く、難しそうなテクノロジーを見える化し、ポップな印象を打ち出したことで、ハイテク商品の大衆化に大きく寄与しました。

UIのスケルトンデザインとは、ガラスような質感「Glassmorphism（ガラスモルフィズム）」

現在のアップル製品は、アルミニウム製のユニボディ（1つの素材を削り出して一体成型された構造）を採用しています。このデザインを本格的に採用したのは、2008年発売のMacBook Pro。筐体デザインは10年以上大きく変わっていませんが、2025年、新しいデザイン言語「Liquid Glass（リキッドグラス）」を発表しました。

リキッドグラスは、UI（ユーザーインターフェース）のスケルトンデザイン「Glassmorphism（ガラスモルフィズム）の発展形・応用例のようなもの。ボタン、スイッチ、スライダー、通知、コントロールセンター、ドック、アイコンなど、システムのあらゆるUI要素が、スケルトンデザインによってアップデートしています。

UIのスケルトンデザインとは、ガラスのような質感を取り入れるスタイルのこと。2020年頃から流行しているガラスモルフィズムは、すりガラスのように静的でシンプルな透明感のあるUI。リキッドガラスは、水や液体ガラスのように流動的で未来的なUIへと進化しています。

私たちはPCやスマホを通して、透明感・奥行き・浮遊感・柔らかさのあるスケルトンデザインに接する機会が増えています。

スケルトンデザインはUIだけではありません。

デジタルデバイスを中心に、2025年のスケルトンデザインを代表する事例を見ていきましょう。

ロンドン発のテクノロジーブランドNothingのスマホやイヤホン

2020年にロンドンで設立されたNothing（ナッシング）は、スマホやイヤホンなどで注目を集めるテクノロジーブランド。スマホが均質化する中で、内部が透けて見えるというインパクトで差別化を図り、Z世代を中心に支持されています。

◾️Nothing ear シリーズ（イヤホン）

Nothing ear (1) （2021年）は、デザインのインパクトと手頃な価格（約1.5万円）で、世界的に話題になった完全ワイヤレスイヤホン。外装の一部が透明で、内部基板やマグネットが見える仕様になっています。

Nothing ear (2) （2023年）は、初代のデザインを継承しつつ、音質・機能面を大幅にアップデート。価格を22,800円に設定し、ハイエンド寄りに進化しています。

Nothing ear (a) （2024年）は、カジュアルな普及版という位置付けで、価格は14,800円。透明デザインを継承しつつ、カラーはブラック・ホワイトにイエローを加えた3色。より若い層・日常使いを意識した遊び心のあるデザインとなっています。

◾️Nothing phone シリーズ（スマホ）

Nothing phone (1) （2022年）は、デザインインパクト重視のデビュー作。内部構造をデザイン要素にし、透明プラスチックを安っぽく見せず、工業デザイン的な精緻さを強調。独自のUI・Glyph Interface（グリフインターフェース）を搭載し、通知や操作のフィードバックを光で表現します。Glyphは象形文字、記号という意味があり、光を使った新しいコミュニケーション言語というコンセプトが込められています。

Nothing Phone (3a) （2025年）は、コストを抑えた派生モデルですが、グリフインターフェースが進化し、多彩な通知パターンが表示されるようになり、重要な通知のみを表示する機能も追加されました。ディスプレイ技術やカメラ機能、防水性能なども進化しており、より高い性能を求めるユーザーに適しています。価格は54,800円。

Nothingの透明・LED・UIの組み合わせは、スケルトンデザインの進化形として、高く評価されています。

Razer Phantom Green コレクション

Razer（レイザー）は、アメリカ・カリフォルニア州に本社を構えるゲーミングデバイス・ライフスタイルブランド。「For Gamers. By Gamers.」というスローガンの通り、ゲーマーコミュニティと強い結びつきがあり、eスポーツ選手やストリーマーに愛用者が多いことで知られます。

Razer Phantom Green コレクションは、レトロかつ未来的な透明感をテーマにしたRazerの新たなゲーミング周辺機器シリーズ。スケルトン仕様の透明グリーンカラーを採用し、内部構造が見えるデザイン。技術的な強みの一つであるRazer Chroma RGBを搭載し、1,680万色のLEDライティングがより美しく自然に見える仕様です。

Razer Basilisk V3 Pro 35K - Phantom Green Edition（2025年）は、カスタマイズ自由度の高いワイヤレスゲーミングマウス。スケルトン調の透明グリーン筐体により、RGBライティングが一段と引き立ち、没入感を得られることも。

レトロモダンな美しさも特徴で、ミレニアル世代のノスタルジーを刺激するビジュアルとしても注目されています。価格は26,980円。見た目も性能も妥協したくない人にぴったりのゲーミングマウスです。

GravaStar Mercury シリーズ

GravaStar（グラバスター） は、中国・深セン発のガジェットブランドで、SF感のある近未来的デザインとギミックに強いこだわりを持つメーカーです。単なる周辺機器ではなくアートピースとしての存在感を打ち出しているのが特徴です。

2024年Red Dot Design Awardを受賞したMercury M2は、その独特なスケルトンデザインと高性能スペックで注目されているゲーミングマウス。

内部が透けて見える構造により、GLOWSYNC RGBによる音・操作・デザインに連動する1600万色のライティングが映える仕様。見た目のインパクトとゲーミング性能のバランスを求める方に最適なマウスです。独特の形状は好みが分かれますが、通気性や未来的なデザインが強みです。

2025年のスケルトンデザインは、透明・メカニカル・LEDの組み合わせが特徴の一つ。ハイテク感・未来感・楽しさを同時に演出するスケルトンデザインは、手頃な価格帯のハンディファンなどにも取り入れられ、推し活グッズとしても人気を集めています。

待望の来日を果たしたフィンランド人が「今までで一番」と絶賛した「日本のラーメン屋のメニュー」