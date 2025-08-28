バイオリニストの高嶋ちさ子（57）が、ダウン症の姉・みっちゃんこと、未知子さんとのLINEでのやり取りを公開した。

【映像】ダウン症の姉・未知子さんとの家族ショット＆LINE（複数カット）

これまでにInstagramで、父・弘之さん、未知子さん、兄・太郎さんとの家族写真や「毎日これの繰り返しだけど、これをスルーしちゃダメなんだよね。詰めて詰めて 訂正させる。高嶋家秘伝。」と、自分の名前を何度も間違えてしまう未知子さんに、正しい表記になるまで繰り返しメッセージを送っているLINEなど姉妹のやり取りを公開してきた高嶋。

8月23日には「夏休みの締めくくりは おフランス行くざんす」とコメントし、その後の投稿ではフランスでの日々を披露していた。

ダウン症の姉・未知子さんからLINEで届いた要求に「きょう頑張る」

27日に更新したストーリーズでは、姉「ちぃちゃん フランス 街の夕方きれいですか。写真撮ってよ。」高嶋「前にお母さんと みっちゃんと一緒に来た ベルサイユ宮殿だよ」姉「ちぃちゃん 夕方のきれいな街 場所 写真撮って下さい。」と、未知子さんから夕景を撮るように求められていることを明かし「夕焼け撮る暇なく きょう頑張る」と、スクリーンショット上にコメントしている。（『ABEMA NEWS』より）