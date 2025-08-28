ぐっちの推しネタをアレンジ！ねっとりネバネバがクセになる「まぐろ納豆ユッケ」

外食の中でも人気の高い回転寿司。みなさんのお好きなネタはなんですか？ぐっちさん（@gucci.tckb）の推しネタはズバリ「まぐろ納豆軍艦」！…飲兵衛なぐっちさんらしい（笑）。これはもう『おうちごはん』でも取り上げるしかないということで、今回は焼酎ロックに合う「まぐろ納豆ユッケ」の作り方を教えていただきました！

回転寿司の大好物なネタをアレンジ

こんにちは！ ぐっち（＠gucci.tckb）です。





みなさま、今年の夏はいかがお過ごしでしたでしょうか？今年の夏は予定していた日の天候が悪く、海には行けなかったのですが、毎年恒例の夏フェスは大満喫させていただきました。炎天下の中、タイムスケジュールを縫うように計画し、11時から21時までこまめに休憩をはさみながら観たかったアーティストを全部みることができましたー！いやー本当に楽しかった!!フェスが終わるころにはスマートウォッチの万歩計が33000歩を超えていましたが、次の日に全くダメージが残ることもなく、無事に楽しむことができました！と同時に、我ながらどんな体力なん？と笑っています。あと何年こんなことができるのだろうか……（笑）。とは言えまだまだ暑い日は続きそうなので、どうぞ引き続き楽しい夏をお過ごしくださいね！……と、記事が終わってしまいそうになりましたが本番はここからです（笑）。実は僕、回転ずしのメニューの中でもがめちゃくちゃ好きなんですよ！（3回ぐらいオーダーすることもあるぐらい。笑）こんなうまいもの、絶対に『ぐっちのおさけじかん』で取り上げるしかない！ ということで、今回はさせていただきます。

まぐろ納豆ユッケ

材料（2人分）

・まぐろ（切り落とし）……100g

・ひきわり納豆……1パック



【A】

・コチュジャン……大さじ1/2

・醤油……小さじ2

・ごま油……小さじ1

・酢……小さじ1

・砂糖……ひとつまみ

・ごま……少々



【B】

・小口ねぎ……適量

・卵黄……1個分



・韓国のり……適量

作り方

1. Aの材料をボウルに入れ、よく混ぜ合わせる。

2. まぐろを食べやすい大きさにきる。

3. 2と納豆を1に加え、さっくりと混ぜ合わせる。（粘らせすぎない方がおいしいです！）

4. 3を器に盛り、Bをトッピングして韓国のりを添える。

火を使わずにサクッと作れるのが最高！

韓国のりはまぐろをのせて巻いて食べても、ちぎってトッピングしても◎。お好きな方でやっちゃってください！



みなさまお気づきだとは思いますがこの料理、火を使わないんですよ！

漬け込む時間も不要、ただ切って混ぜただけと超簡単です。



今回は焼酎と合わせましたが、ビールやハイボールや酎ハイなんかにもバッチリ合います！



暑い日は涼しい部屋でサクッと作って、まったりおさけじかんを楽しむのが最高なんじゃないでしょうか!!



それではまた。