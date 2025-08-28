ぐっちの推しネタをアレンジ！ねっとりネバネバがクセになる「まぐろ納豆ユッケ」
外食の中でも人気の高い回転寿司。みなさんのお好きなネタはなんですか？ぐっちさん（@gucci.tckb）の推しネタはズバリ「まぐろ納豆軍艦」！…飲兵衛なぐっちさんらしい（笑）。これはもう『おうちごはん』でも取り上げるしかないということで、今回は焼酎ロックに合う「まぐろ納豆ユッケ」の作り方を教えていただきました！
こんにちは！ ぐっち（＠gucci.tckb）です。みなさま、今年の夏はいかがお過ごしでしたでしょうか？
今年の夏は予定していた日の天候が悪く、海には行けなかったのですが、毎年恒例の夏フェスは大満喫させていただきました。
炎天下の中、タイムスケジュールを縫うように計画し、11時から21時までこまめに休憩をはさみながら観たかったアーティストを全部みることができましたー！
いやー本当に楽しかった!!
フェスが終わるころにはスマートウォッチの万歩計が33000歩を超えていましたが、次の日に全くダメージが残ることもなく、無事に楽しむことができました！
と同時に、我ながらどんな体力なん？と笑っています。あと何年こんなことができるのだろうか……（笑）。
とは言えまだまだ暑い日は続きそうなので、どうぞ引き続き楽しい夏をお過ごしくださいね！
……と、記事が終わってしまいそうになりましたが本番はここからです（笑）。
実は僕、回転ずしのメニューの中でも「まぐろ納豆軍艦」がめちゃくちゃ好きなんですよ！（3回ぐらいオーダーすることもあるぐらい。笑）
こんなうまいもの、絶対に『ぐっちのおさけじかん』で取り上げるしかない！ ということで、今回は焼酎ロックに合わせて「まぐろ納豆ユッケ」をご紹介させていただきます。
材料（2人分）
・まぐろ（切り落とし）……100g
作り方
韓国のりはまぐろをのせて巻いて食べても、ちぎってトッピングしても◎。お好きな方でやっちゃってください！
ぐっち（@gucci.tckb）｜Instagram
回転寿司の大好物なネタをアレンジ
まぐろ納豆ユッケ
・ひきわり納豆……1パック
【A】
・コチュジャン……大さじ1/2
・醤油……小さじ2
・ごま油……小さじ1
・酢……小さじ1
・砂糖……ひとつまみ
・ごま……少々
【B】
・小口ねぎ……適量
・卵黄……1個分
・韓国のり……適量
火を使わずにサクッと作れるのが最高！
韓国のりはまぐろをのせて巻いて食べても、ちぎってトッピングしても◎。お好きな方でやっちゃってください！
みなさまお気づきだとは思いますがこの料理、火を使わないんですよ！
漬け込む時間も不要、ただ切って混ぜただけと超簡単です。
今回は焼酎と合わせましたが、ビールやハイボールや酎ハイなんかにもバッチリ合います！
暑い日は涼しい部屋でサクッと作って、まったりおさけじかんを楽しむのが最高なんじゃないでしょうか!!
それではまた。
ぐっち（@gucci.tckb）｜Instagram