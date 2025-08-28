結婚したばかりの姉は、仕事を辞め「専業主婦」になるそうです。今の時代、夫の給料だけで暮らせるというのは「珍しい」気がするのですが、実際どれくらいの「収入」があれば専業主婦になれるのでしょうか？

専業主婦になるにはどれくらいの収入が必要？ 夫の給料の目安を解説

総務省統計局の「家計調査報告（貯蓄・負債編）2024年」によると、専業主婦世帯の夫の平均年収は約714万円です。対して、国税庁の「令和５年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均年収は460万円とされています。これを踏まえると、専業主婦世帯は比較的収入が高い世帯であることが分かります。

ただし、収入の絶対額だけで判断するのは危険です。なぜなら、同じ収入でも住む地域や家族構成、また住宅ローンの有無によって必要な生活費は大きく変わるためです。例えば、都市部では家賃や物価が高い傾向があるため、専業主婦の生活費用も高くなります。一方、地方ではそれが抑えられることもあります。

また、子どもがいる場合は教育費も大きな負担になるでしょう。



2人世帯の平均生活費

総務省統計局の「家計調査（家計収支編）2024年」によると、2人世帯の平均生活費は1ヶ月でおよそ26万9000円ですが、専業主婦世帯の場合、家事にかかる費用や光熱費がやや高くなる傾向があるため、この金額よりも多くなる可能性があります。

食費は家族構成や食生活の好みで増減しますが、まとめ買いや計画的な買い物で無駄を減らせることもあるでしょう。また、近年では通信費の見直しも節約の重要ポイントで、格安スマホや固定費の見直しで年間数万円の節約も期待できます。

さらに保険料や医療費、交際費なども見直し対象です。これらは忘れがちな支出ですが、しっかり把握して管理しなければ家計を圧迫するおそれがあります。家計簿の活用やスマートフォンの家計管理アプリを利用することで、日々の出費を見える化しましょう。



専業主婦になるメリットと注意すべきポイント

専業主婦の最大のメリットは、家事や育児に専念できる点です。子育ての初期段階では特に、母親の時間的余裕が子どもや家族の健康によい影響を与えるといわれています。また、家族のイベントや病気の際にも迅速に対応しやすく、家族全体の生活の質が向上することもあります。

一方で、収入が夫のみに依存することはリスクでもあります。夫が病気や失業で収入が減少した場合、家計が大きく影響を受けます。そのため、緊急時に備えた生活防衛資金の確保や加入保険の見直しは必須です。

また、老後の資金についても視野に入れることが重要です。専業主婦であっても、将来の社会保険制度や年金制度の変化を念頭に置き、無理のない範囲で資産形成に取り組むことが望まれます。



まとめ

今回紹介した調査結果によると、専業主婦世帯の夫の平均年収は約714万円でした。そのため、夫の年収が約700万円以上あれば、専業主婦として安定した生活を送れる可能性があります。ただし、生活費の計画や将来の教育費、老後資金の準備を怠らず、リスクに備えながら家計管理を徹底することが重要です。

また、地域の生活環境や家族の状況に応じて支出を見直し、節約可能な部分はきちんと節約することが賢明です。



出典

e-Stat 政府統計の総合窓口 家計調査 貯蓄・負債編 二人以上の世帯 2024年 表番号8-9

国税庁 令和５年分 民間給与実態統計調査

e-Stat 政府統計の総合窓口 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 2024年 3-1

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー