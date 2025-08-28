信用されない男の行動８パターン
恋人同士を深く結びつける絆は、相手に対する絶対的な信頼から生まれるのではないでしょうか。その意味で、男として彼女に信用されないことは、恋人関係の崩壊を予感させます。それでは、女性は男性のどのような面に不信感を抱くのでしょうか？今回は信用されない男の行動をご紹介します。
【１】秘密をバラすなど、口が軽い
口の軽さは、約束を守らない人という印象を与えます。そのうえ、秘密をバラすなどした場合、信頼できる要素が限りなく少なくなってしまうでしょう。場を盛り上げるために、いない人の秘密を話したくなることもありますが、その人をおとしめるような内容はＮＧ。いくら面白い話でも控えた方がよさそうです。
【２】いつもニコニコしてばかりで、何を考えているか分からない
楽しい場面や幸せな状況ならいいのですが、シリアスな場面においてもニコニコしているとかえって不気味に映ります。もし相手のことを思ってどんなときも穏やかにいるのであれば、ちゃんと心の内を説明してあげましょう。それがうまく伝われば、「大変な状況においても余裕を忘れない人。」など、喜怒哀楽をあまり出さないことをプラスに捉えてくれるかもしれません。
【３】明らかに女慣れしている
女心をくすぐるポイントを熟知しすぎていると、女性関係がハデな印象を与えます。本来、気が利いたり、居心地のよさを演出できることは女性にとっても望ましいことですが、それも一線を越えてしまうと逆に信用を落としてしまうようです。女性にいらない不信感を与えないためには、「あなたのことを考えて行動している。」ということが相手に分かるような振る舞いをした方がいいかもしれません。そうすることで、「女性はこうしたら喜ぶはず。」という過去の経験を生かしている感じが薄まり、妙な勘ぐりを受けずにすむかもしれないからです。
【４】家で二人きりのときもケータイにロックをかけている
男女の絆を全面的に否定するような行為です。たとえ、一緒にいる相手が恋人ではなくても、何か隠しごとがあるようでいい印象を与えません。秘密がまったくないという人は少ないかもしれませんが、ケータイロックは警戒しすぎで、誤解を生む可能性が極めて高いです。やましい理由はないものの、他人に見られたくないという人は、女性にその理由を説明した方がいいかもしれません。ただし、よほどの理由でなければ納得してもらえないことは覚悟しておきましょう。
【５】相手によって態度がコロコロ変わる
自分らしさを持たない人は信頼感も薄いでしょう。特に目上の相手に常に媚びるような行為は、女性としては頼りがいを感じないばかりか、「自分に対して、本当はどういう気持ちで接しているのだろう？」という不安を与えかねません。もちろん、先輩と後輩で多少の接し方の違いがあるのは普通ですが、主張や自分らしさという点では一貫した姿勢を保つべきでしょう。
【６】大きな理想を口にするものの、それを実行に移さない
有言不実行タイプの人は信用しづらいものです。?口だけ?ということが何度か起きると、女性としては男性の話をすべて信用していいか分からなくなることがあるからです。従って、あまり実現性のない目標を目指している人は、それを口に出さないのもひとつの手。知られなければ実行しないことを責められることはありません。もし口にした場合は、失敗してもいいのでチャレンジするべきかもしれません。それなら信頼を損なうこともなく、チャレンジ精神を評価される可能性も低くはないからです。
【７】失敗したときに言い訳ばかりする
責任感の薄さを感じさせ、女性からの信用を落としてしまうケースです。言い訳という行為自体あまり快く思われませんが、それが他人のせいにしたものだった場合、女性に与える印象はかなり悪くなるでしょう。失敗しても言い訳はせず、新たなチャレンジに向かう方が男らしい選択です。何かにチャレンジして失敗しても、それを責める女性はほとんどいません。
【８】遅刻を繰り返す
待ち合わせ時間を守らないことは、典型的な信用を落とす行動です。何度も繰り返してしまうと、反省しない人、待たされる側の気持ちを考えられない想像力のない人というレッテルを貼られてしまうでしょう。遅刻しそうなときは、なるべく早く伝えて少しでも不安を与えないようにするなど、相手に対する配慮が必要です。また、自分が待たされた場合も決して相手を責めないなど、互いの失敗をフォローしあうことも重要でしょう。
今回は男性の信用されない行動を紹介しましたが、最終的には「信用されない人の行動」という男女問わない結果が出ました。つまり、友人の信用を落とすケースなどにも当てはまるわけですが、皆さんはこのような行動を取ったことがありますか？ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
