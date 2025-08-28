「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）

育成ドラフト３位の早川太貴投手がプロ初先発し５回２安打無失点で初勝利。四回途中で一度ベンチへ下がり右太もも裏をさする仕草もあったが、阪神育成入団投手初の１軍先発で快挙を達成した。以下、藤川球児監督の主な一問一答。

−早川がプロ初勝利。

「よく頑張ったんじゃないですかね。攻めていく気持ちというかね。守備陣もいいプレー、いい連係が出ながらでしたからね。タイガースらしい戦いでしたね」

−アクシデントもあった。

「経験にするしかないんじゃないですかね」

−前回は中継ぎ。先発適性を見たかったのか。

「能力があるということで使っていますから」

−写真を撮った時に何か声はかけたか。

「いや、特に（笑）。彼のご家族や身近な友人、お世話になった方、タイガースでもスカウトの方々が非常に喜んでいると思いますから、すごい一歩を切ってくれたと思います。１００％じゃないと思います。また今後に期待ですね。強い気持ちで攻めましたよね」

−七回に代打を送った栄枝は大学の時に東を受けてた。

「そうなんですか？知らなかったです（笑）。だいぶ前の話でしょ。それよりプロで磨いてきたものを打席で出せたのかどうか。勝負強い選手になってほしいですよね。早川は勝負強かったですね。そのあたりですね、自分が欲しいのは」