「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２７日、横浜スタジアム）

阪神育成ドラフト３位の早川太貴投手が、プロ２戦目で初先発し５回２安打無失点の好投でプロ初勝利。元阪神エースでデイリースポーツ評論家の井川慶氏は「内容も伴った勝利」と祝福するとともに、藤川阪神の強さにも言及した。

◇ ◇

まずは早川投手、プロ初先発初勝利おめでとうございます。堂々とした投球で、内容も伴った勝利だったと思いますね。

ＤｅＮＡとは初対戦であり、球筋を見られていないという部分では投手有利とも言えますが、だからと言って必ずしも勝てるわけではない。それをプラスに生かせたのは早川投手の力です。踏み出した左足が地面に着いてから少し腕が遅れてくるような感じで、打者がタイミングの取りにくいフォームに見えましたが、ある程度ゾーンに投げられたからこそ、その特徴も生きたと思うので。

初勝利ということだけでなく、最後まで腕を振って投げられたということを忘れないでほしいですね。慣れてきたり、打たれて怖さを覚えると腕が振れなくなることもあるので、この日の内容を一つの基準として今後も投げてもらいたいですし、チームとしても大きな一勝になりました。

これは優勝に近づくという意味だけではなく、２軍で結果を出している選手が、しっかりと１軍でチャンスをもらえて、その上で勝てたということの価値ですね。タイガースというチーム全体の強さも感じる勝利でした。